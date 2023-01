Nel Veneto in cui mancano 1.150 medici ospedalieri, Azienda Zero è pronta ad arruolarne 154 in Pronto soccorso e 137 in Anestesia e rianimazione. Ma sul mercato non ci sono abbastanza camici bianchi per coprire i concorsi, banditi proprio per rinforzare le due tipologie di reparto che soffrono di più la carenza di personale. Per la prima specialità è idoneo alle prove un terzo dei candidati teoricamente necessari, mentre il numero degli iscritti per la seconda branca riguarda anche professionisti già dipendenti che intendono cambiare sede. Una situazione che riaccende il dibattito sulla formazione in sanità, fra la proposta di togliere il numero chiuso a Medicina e il contro-appello a garantire le risorse adeguate alla pratica.

Medici, concorsi e bandi in Veneto



Le due selezioni sono molto attese: in tutto 291 posti, ma i candidati sono 204. Per la Medicina d'emergenza-urgenza, c'è bisogno di coprire 6 carenze nell'Ulss 1 Dolomiti, 12 nell'Ulss 2 Marca Trevigiana, 22 nell'Ulss 3 Serenissima, 16 nell'Ulss 4 Veneto Orientale, 22 nell'Ulss 5 Polesana, 20 nell'Ulss 6 Euganea, 14 nell'Ulss 7 Pedemontana, 11 nell'Ulss 8 Berica, 27 nell'Ulss 9 Scaligera, 2 nell'Azienda ospedaliera di Padova e 2 nell'Azienda ospedaliera di Verona.