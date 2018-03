Lo aspettano in ospedale per le terapie: la sorella lo trova morto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PASIANO - Non rispondeva al telefono, e non si era presentato all'ospedale Santa Maria degli angeli di Pordenone per sottoporsi a unache stava seguendo da tempo. I parenti, insospettiti, si sono precipitati in via Frascade a Visinale, e una volta entrati in casa hanno preso coscienza della tragedia:, era a terra privo di vita all'interno della sua abitazione. Colpito da un malore fatale, non ha avuto il tempo di chiamare i soccorsi. Faceva l'operaio alla Stil bagno casa di Prata, grande appassionato di pesca e freccette (partecipava a gare di livello nazionale).Originario di Cecchini, ma residente da tempo a Visinale, l'uomo viveva da solo. Si è trattato di unaValentino Bertin ha lasciato due sorelle, Franca e Claudia, e due fratelli, Vanni e Mario. Il padre del 52 scomparso ieri era stato deportato in Germania durante la Seconda guerra mondiale ed era anche stato consigliere comunale a Pasiano.