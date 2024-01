Oscar Pistorius in libertà vigilata da venerdì: proibiti alcol e interviste

Sono passati quasi undici anni da quel tragico episodio che cambiò la vita di Oscar Pistorius. Era il 14 febbraio 2013 quando l'ex velocista paralimpico sudafricano sparò quattro colpi alla compagna Reeva Steenkamp. Pistorius fu condannato a 13 anni di carcere ma dichiarò di aver colpito involontariamente la compagna, pensando che fosse un ladro. La versione della sua vicina di casa, Michelle Burger, si rivelò completamente diversa e di fatto incastrò Pistorius. Questa infatti sosteneva che la donna avesse urlato chiedendo aiuto.

Pistorius, il primo processo nel 2014

Il primo processo, nel 2014, decretò l'omicidio colposo ma l'anno seguente, in seguito al processo d'appello, la pena venne convertita in omicidio volontario con 6 anni di reclusione.

Infine nel 2017 arrivò l'ultima sentenza che confermò i 13 anni e 5 mesi di reclusione.

Adesso, però, arriva una svolta importante nella vicenda Pistorius. Infatti l'ex atleta sarà rilasciato venerdì 5 gennaio 2024 e sconterà il resto della pena il libertà vigilata. Un tribunale sudafricano ha concesso questa forma di libertà all'ex campione paralimpico, dopo che a marzo un altro tribunale glie l'aveva negata. La decisione è stata ribaltata in seguito al rilevamento di un errore durante il precedente processo. Durante questo periodo Pistorius non potrà bere alcol né rilasciare interviste ai media. Per raggiungere questa forma di libertà l'ex atleta ha accettato di sottoporsi ad una terapia per la gestione della rabbia. Durante questo periodo dovrà anche svolgere lavori socialmente utili che potranno riablitarlo e pian piano reinserirlo nella società. A 37 anni la vita di Pistorius potrebbe nuovamente cambiare.