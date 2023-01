Omicidio-suicidio a Ortona, soffoca il fratello disabile e si toglie la vita

Un uomo di 70 anni, Roberto Tatasciore, ha soffocato il fratello Antonio, 74enne, disabile, poi si è tolto la vita impiccandosi in casa. Una tragedia della disperazione successa in un appartamento in via Tripoli, a Ortona, in provincia di Chieti. A dare l'allarme un terzo fratello, Tommaso, che era andato a trovarli e ha scoperto i due cadaveri. È stato lui a chiamare il 118.

Omicidio-suicidio a Ortona

Sul caso di omicidio-suicidio stanno lavorando i carabinieri di Ortona, guidati dal comandante Luigi Grella. Il settantenne, a quanto si apprende, si prendeva cura personalmente del fratello paralizzato che aveva bisogno di essere accudito quotidianamente. Antonio stava aspettando una chiamata da una struttura sanitaria per essere ricoverato, in quanto bisognoso di cure qualificate per la sua disabilità. Cosa sia scattato nella mente di Roberto non è ancora chiaro. Si era sempre occupato con amore di lui e anche il fratello Tommaso dava una mano, andava a fare la spesa e aiutava i due fratelli come poteva.