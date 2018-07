Orso polare attacca i turisti: «Come in una scena di Lost». Abbattuto dalla sicurezza

di Domenico Zurlo

Come in una scena di Lost. Alcuni turisti hanno vissuto momenti di paura in Norvegia, in particolare, dove unha attaccato e ferito un addetto alla sicurezza che stava scortando alcuni passeggeri di una nave da crociera: l’orso è stato ucciso da un altro addetto alla sicurezza.I turisti erano: sbarcati su una delle isole Svalbard, che separano la Norvegia dal Polo Nord, sono stati attaccati dall’orso, che ha ferito uno dei due componenti della ‘scorta’ armata ed è stato abbattuto dall’altro. Le Svalbard sono note per essere un territorio selvaggio, con renne ed orsi polari, ed è per questo che i turisti non possono girare da soli: la scorta armata è prevista obbligatoriamente per le navi che effettuano servizio nel nord della Norvegia, e gli addetti sono addestrati a difendersi proprio dagli orsi polari.Qualcosa di molto diverso ovviamente dalla famosa scena della serie tv americana di qualche anno fa, in cui su un’isola tropicale - su cui si era schiantato il volo- era spuntato inspiegabilmente fuori un orso polare, ucciso poi a colpi di pistola dal fumantino Sawyer. In questo caso, a differenza che sull'Isola della fiction ABC, la presenza dell’orso era ampiamente prevista e prevedibile.