Orrore a Firenze, anziana madre e due figli trovati morti in casa: giallo sulle cause della morte

Orrore a Firenze, dove tre cadaveri sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione in una casa a Figline Valdarno, nella provincia fiorentina: sul posto sono intervenuti i carabinieri, ancora non chiare al momento le cause della morte. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco il cui intervento era stato richiesto per aprire la porta dell'abitazione. Le salme appartengono a una donna di 77 anni e a due suoi figli di 51 e 46 anni.

APPROFONDIMENTI IL SISMA Terremoto Croazia, nuove forti scosse all'alba: paura anche in...

Secondo quanto si è appreso, questa mattina alle 11.45 il personale della polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno e i vigili del fuoco sono entrati in un appartamento al primo piano di Vicolo Guinelli 1 di Figline. L'accesso è stato effettuato a seguito di una segnalazione dei vicini di casa che non vedevano gli occupanti da diverso tempo. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta dell'abitazione che era chiusa dall'interno. Le cause del decesso sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Figline Valdarno. Sul posto per i rilievi il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA