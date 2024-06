Oroscopo del weekend 8-9 giugno, Marte bussa alla porta del Toro. L'amore e la passione tornano protagonisti: chi sale e chi scende

L'oroscopo del weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno: le previsioni di tutti i segni dello zodiaco. Fine settimana importante per i segni di Terra. Marte arriva nel segno del Toro domenica e porta sicurezza, insieme a Mercurio e Urano che non lasciano il segno. La luna è in Cancro. Nei Gemelli ci sono Sole, Venere e Giove. Plutone è nel segno dell'Acquario. Saturno è nei Pesci. Il consiglio del weekend per tutti è: «Lasciate parlare il cuore».

L'amore torna protagonista nella vita di molti segni. Non rimanete soli in questo momento favorevole per le nuove conoscenze. Concedetevi delle uscite per incontrare persone e stare in dolce compagnia. I segni di Fuoco sono passionali, mentre quelli di Terra si guardano intorno e riflettono sulle emozioni. I segni d'aria sono sereni. I segni d'Acqua, invece, vogliono proteggere il loro cuore.

I segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, le stelle sono dalla tua parte.

In amore, le relazioni procedono a gonfie vele e potresti vivere un momento emozionante con la dolce metà (anche sotto le lenzuola). Se sei solo/a, invece, potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro, i progetti proseguono senza ostacoli.

Leone, l'amore torna protagonista. Dopo un periodo di tristezza, il cuore potrebbe tornare a battere per qualcuno di speciale. Se sei solo/a da tempo, non rimanere in casa ed esci per fare nuove conoscenze. Se hai una relazione, invece, organizza qualcosa di divertente da fare insieme al/alla partner. Sul lavoro e negli studi, stanno per arrivare grandi successi.

Sagittario, sei ricco/a di energie. In amore, il cielo ti spinge a uscire dalla zona di comfort. Se sei solo/a, non avere paura dei sentimenti e dai una possibilità a una persona diversa dal tuo tipo ideale, anche se non ti convince. Magari potrebbe diventare importante in futuro. Al lavoro sei un po' stanco/a, prova a staccare la spina.

I segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro, sei sereno/a. In amore e nelle amicizie, i transiti favoriscono la comunicazione. Se ci sono stati degli attriti con la persona del cuore, prima di perdere le staffe prova ad ascoltarla. Potrebbe essere importante sentire ciò che ha da dire. Se sei solo/a, invece, non essere timido/a e apriti a nuove conoscenze. Al lavoro sei un po' stanco/a, ma stringi i denti e mantieni la concentrazione.

Vergine, sei un po' confuso/a. In amore, alcuni comportamenti del/della partner non ti piacciono. Ma hai bisogno del tempo per capire come affrontare un discorso importante. Prenditi un momento e rifletti, senza usare la tua solita lingua velenosa. Sul lavoro, grazie alla tua precisione, riesci a portare a termine i progetti.

Capricorno, sei felice. In amore, senti che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro. Se hai bisogno di parlare con qualcuno che consideri importante, non perdere tempo e non rimandare una conversazione. Il risultato potrebbe rafforzare un rapporto. Sul lavoro, concentri tutte le energie per portare a termine i progetti.

I segni d'Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, sei sereno/a. In amore, le stelle portano una ventata d'aria fresca. Se sei solo/a, potresti incontrare una persona speciale e totalmente diversa dalle persone che sei abituato/a a frequentare. Se hai già una relazione, invece, organizza una gita fuori porta da fare insieme alla dolce metà. Sul lavoro, stanno per arrivare delle conferme.

Bilancia, l'amore torna protagonista. Occhio alle frecce di Cupido, perché potresti prendere una bella cotta. Ma attento/a alle persone già impegnate, forse non ne vale la pena. Sul lavoro, invece, sei un po' distratto/a.

Acquario, sei un po' confuso/a. In questo weekend potrebbero esserci dei ritorni di fiamma. La luna in Cancro stuzzica la malinconia e mette in subbuglio i sentimenti. Prenditi del momento per pensare a ciò che provi realmente. Al lavoro sei stanco/a e non vedi l'ora di staccare la spina.

I segni d'Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro, sei un po' stanco/a. Sul lavoro ti sei impegnato/a molto e senti venire meno le energie. Prenditi questo weekend per riposare e staccare la spina. In amore, non hai molta voglia di fare nuove conoscenze. Preferisci rimanere da solo/a. Ma non allontanare gli amici e i familiari, che invece vogliono sostenerti e farti stare meglio.

Scorpione, sei felice. In amore, con la dolce metà non ci sono ostacoli e la vostra relazione è ricca di passione (in particolare sotto le coperte). Sul lavoro sei soddisfatto/a delle ultime novità e ti stai impegnando/a per farti notare.

Pesci, sei sereno/a. In amore, sei romantico/a e il/la partner apprezza questo tuo lato. Lasciati coccolare dalla persona del cuore e passa questo weekend in sua compagnia. Sul lavoro, i progetti vanno avanti senza ostacoli.