Oroscopo della settimana, rivoluzione nel cielo per il compleanno dei Gemelli: esplodono i sentimenti e i nervi. Chi sale e chi scende

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio è rivoluzionario. Il segno dei Gemelli è pronto a festeggiare il compleanno e lo fa in grande stile, influenzando, attraverso i transiti, il cielo di tutti i segni dello zodiaco. Esplodono i sentimenti per alcuni. Per altri, invece, c'è aria di riflessione, introspezione e sotto certi aspetti dolore. Le emozioni picchiano duro in amore: alcune persone troveranno una persona che diventerà importante, altre perderanno punti di riferimento. Un mix di entusiasmo e paura farà capolino nei progetti lavorativi di lungo corso. Marte picchia duro, soprattutto su Cancro e Capricorno. I segni di terra dovranno affrontare delle nuove sfide, ma non saranno soli: Mercurio e Urano li appoggiano. Potentissima la Luna Piena del 23 maggio in Sagittario.

Le previsioni di Leggo per la settimana dal 20 al 26 maggio 2024.

Il cielo della settimana

Caro Gemelli, buon compleanno. Il cielo ti riserba un regalo speciale. Giove, da sabato 25 maggio, entra nel tuo segno e lascia il Toro dopo un anno. Lunedì 20 il Sole illuminerà il tuo segno e Venere gli farà compagnia. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Lunedì 20 maggio la luna è in Bilancia. Martedì 21 e mercoledì 22 entra in Scorpione. Da giovedì 23 e fino a sabato 25 maggio sarà nel segno del Sagittario, mentre domenica 26 maggio entra nel segno del Capricorno.

Ariete

Marte non vuole lasciarti e non potresti desiderare di meglio. Sei risoluto/a: riesci a prenderti tutto quello che desideri.

Vuoi concentrarti sul lavoro e portare i progetti che ti sei prefissato/a. Se sei single, tieniti pronto/a a nuovi incontri che ti faranno battere il cuore. Se sei in coppia, non vedi l'ora di passare grandi momenti di passione e romanticismo con la persona amata.

Toro

Vuoi amare. Cupido questa settimana potrebbe scoccare una freccia e, magari, sulla persona giusta. Se sei single, preparati a degli incontri speciali. Mentre le relazioni si rafforzano grazie alla tua saggezza e simpatia. Approfitta di Venere nei primi giorni della settimana, poi le frequenze cambiano. Sul lavoro, sei pronto/a per affrontare nuovi incarichi. Riuscirai a colpire i tuoi capi grazie alla dedizione dimostrata nelle scorse settimane.

Gemelli

È il tuo momento. Giove e Venere entrano nel segno e porteranno grandi cambiamenti nella tua vita. L'amore è protetto grazie al Pianeta dell'amore: i single potranno fare degli incontri intriganti (sei molto predisposto/a a passare nottate di passione, anche occasionali), mentre le coppie saranno più innamorate che mai. Sul lavoro arrivano delle ottime opportunità. Giove ti raggiunge nel fine settimana: inizia per te un periodo epocale. Ma occhio a Saturno: peserà e non poco.

Cancro

Hai Marte contro e, forse, è un bene. Nonostante tu voglia chiudere gli occhi e far finta di non vedere alcune cose che proprio non riesci a tollerare, alla fine non ci riesci e perdi le staffe. La Luna Piena porterà emozioni intense. Potresti essere più sensibile del solito o potresti provare una forte passione nei confronti di una persona che non avresti mai pensato di amare. Se sei single, guardati attorno. Sul lavoro cerca di evitare conflitti e rimanda le decisioni importanti alla prossima settimana.

Leone

L'amore torna e, forse, non sei pronto/a. Forse non hai voglia di impegnarti in relazioni stabili. Divertiti con qualche flirt e non pensare alla conseguenze. Ma occhio a non ferire nessuno. Le persone hanno dei sentimenti: ricordalo sempre. Continui a concentrarti tu te stesso/a. Il lavoro e lo studio saranno gli unici obiettivi in questi giorni e alla fine ne uscirai vincitore (o vincitrice) grazie al tuo impegno.

Vergine

Sei un po' confuso/a. In amore la relazione con la persona del cuore non è così stabile come vorresti: ci sono alcune questioni da chiarire. Prova a parlarne e vedrai che le cose si sistemeranno presto. Sul lavoro potresti affrontare alcune situazioni complesse, ma grazie alla tua capacità organizzativa riuscirai a superarle con successo. Non perdere la propositività: le avversità che affronterai ti faranno crescere e migliorare.

Bilancia

Sei pronto/a per amare. Se sei single potresti fare degli incontri frizzanti o importanti, che riusciranno a far riscaldare il tuo cuoricino. Goditi la compagnia delle persone care e non temere di aprirti a nuove esperienze. Cupido ti stuzzicherà così tanto con le sue frecce che il lavoro non sarà una delle tue preoccupazioni.

Scorpione

È una settimana molto impegnativa, sia in amore che nel lavoro. Gli incontri e le relazioni avranno un'importanza speciale. Goditi le attenzioni del partner (o della persona a cui piaci da morire) e non avere paura di esprimere i tuoi sentimenti. Saranno dei giorni molto intensi anche al lavoro, dove dovrai prendere delle decisioni importanti. Le cose stanno migliorando.

Sagittario

È una settimana ricca di sorprese. Le stelle suggeriscono di lasciarsi guidare dal cuore: se ti piace una persona devi dichiararti, i tempi sono maturi. Se sei in coppia trascorri più tempo con la tua dolce metà. Sul lavoro e negli studi riuscirai a farti valere. Le cose stanno per diventare molto interessanti.

Capricorno

Devi prendere coraggio, perché stanno per arrivare dei grandi cambiamenti. In amore, dopo una delusione, sei pronto a tornare alla ribalta. Se vuoi divertirti, concediti qualche flirt (anche una notte di fuochi d'artificio). Se vuoi qualcosa di più serio prova ad aprirti con una persona speciale. È possibile che tu abbia maltrattato qualcuno a causa di Marte, che dall'Ariete ti stimola e non poco: non se lo meritava e potresti pentirtene in futuro. Sul lavoro stanno per arrivare delle conferme importanti.

Acquario

È una settimana ricca di sorprese. In amore, gli incontri inaspettati e le nuove relazioni ti porteranno delle emozioni intense. Sul lavoro, stanno per arrivare grandi novità. La tua dedizione e il tuo impegno saranno essenziali per raggiungere i tuoi obiettivi. Credi con propositività nel futuro.

Pesci

Sei un po' confuso/a. Potrebbero tornare vecchi amori che porteranno nostalgia e ripensamenti. Allontana la nebbia dal tuo cuore e prova a concentrarti sulla persona che colora il tuo presente con l'amore che prova per te. Sul lavoro, invece, non ci sono grandi novità. Si prospetta una settimana tranquilla.