Oroscopo di Paolo Fox, la classifica della settimana di Capodanno : «Bene Capricorno e Vergine, Ariete fanalino di coda»

Consueto appuntamento con l'Oroscopo di Paolo Fox della settimana a "I Fatti Vostri". Il noto astrologo, volto televisivo Rai, fa le previsioni dei segni zodiacali per la settimana che è appena iniziata. Parlando dell'immediato si lascia andare però a qualche anticipazione sull'anno nuovo. Ribadisce quanto detto durante lo speciale di Domenica In andato in onda ieri 29 novembre e al contempo ricorda che entrerà ancora di più nel dettaglio nella puntata di domani del programma di Rai Due, l'ultima del 2019.







ARIETE Al dodicesimo posto l'Ariete. È un momento in cui vi trovate con grandi aspirazioni, ma concretamente non c'è niente. Questo divario tra la realtà e la fantasia è un problema. Volete delle cose nell'immediato. Solo questa settimana, ma nell'anno c'è qualcosa di buono in arrivo.



CANCRO All'undicesimo posto il Cancro in questo momento dovete affrontare qualche intolleranza. State lottando contro qualcuno per ottenere qualcosa che vi spetta e ancora non vi danno. In questo periodo siete anche un po' suscettibili. Le giornate di giovedì e venerdì sono più nervose in amore. È una settimana in cui vorreste stare per conto vostro, avete bisogno di stare tra persone che vi vogliono bene, magari quelle che avete rifiutato.



BILANCIA Segue la Bilancia. Siete giustamente intolleranti perché non sopportate più chi succhia le vostre energie senza nulla in cambio. Non vi va di andare in giro a fare grandi cose a Capodanno. Siete un pochino stanchi



LEONE La Venere in opposizione rende difficile la comprensione in amore. Le giornate migliori saranno nel weekend. Non siete particolarmente "illuminati" e desiderosi di grandi imprese a Capodanno proprio voi che siete dominati dal Sole.



GEMELLI C'è un po' di stanchezza anche per voi perché avete passato un anno difficile. L'opposizione di Giove è iniziata a febbraio, ma a distanza di un anno avete avuto un calo delle energie. La prima cosa da trovare è l'ottimismo e poi lanciatevi alla ricerca di un po' di sentimento. Si recupera da giovedì.



TORO In attesa delle grandi novità per il 2020, il Toro potrebbe mettere alle strette una persona. Avete l'esigenza di tirare le somme dell'anno appena trascorso. Ovviamente non ci si deve chiudere in casa. Una domenica importante con la luna nel segno, ma i grandi successi arriveranno all'inizio dell'anno nuovo.



SCORPIONE Al sesto posto, a metà classifica, il segno dello Scorpione. Lunedì, martedì e mercoledì giornate buone. L'unica giornata incerta è la domenica, ma la settimana convince.



PESCI Capodanno d'amore per i Pesci. Adesso arriva la luna in questo segno e sarete molto languidi, pronti a sciogliervi per amore. L'augurio è che ci sia la persona giusta accanto. In alcune storie d'amore "tira e molla" ci sarà l'addio definitivo.



ACQUARIO Anno nuovo vita nuova per l'Acquario. Il problema è che gli appartenenti al segno hanno perso i freni inibitori. L'Acquario rivela la sua insoddisfazione, ma l'anno è importante per chi vuole costruire qualcosa. La sua missione è quella quasi di distruggere per rinnovare. Attenti all'aspetto economico. Giornata interessante quella di giovedì.



SAGITTARIO Intorpidimento mentale tra lunedì e mercoledì. Il Capodanno sarà tranquillo, non scoppiettante, ma giovedì e venerdì sono giornate buone. Ecco perché il segno merita il podio. Il 2020 sarà ricco di soldi ed eventi speciali.



VERGINE Al secondo posto la Vergine. Questo è un bel cielo perché siete carichi di proposte. I progetti sono sempre concreti, ma ora anche le Stelle aiutano. Può essere un grande anno per l'amore, se qualcuno ha tenuto un po' sotto pressione Lunedì, martedì e mercoledì un po' stanchi, ma



CAPRICORNO Cielo emozionante, può succedere di tutto, ma l'unica cosa che può frenare è l'ambizione. Il consiglio è di portare avanti le emozioni. È un momento in cui si vuole mettere dei punti fermi.



