Oroscopo di martedì 21 maggio, riflettete prima di parlare. Incontri speciali per Toro e Cancro: chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 21 maggio 2024. Si sta avvicinando il compleanno di Gemelli, che inizia la sua era con l'ingresso del Sole nel segno. Un transito importante, che si unisce all'arrivo imminente di Venere (venerdì 24 maggio) e Giove nel segno. Quest'ultimo decisamente importante per tutti i segni mobili e d'aria. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è nel segno dello Scorpione.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Tenere a freno la lingua». Molti segni sono un po' tesi per via dello spostamento della Luna nel segno dello Scorpione, che porta alcuni cambiamenti. Si consiglia di riflettere e di capire chi si ha davanti prima di parlare.

I segni di fuoco sono energici, mentre i segni di terra potrebbero incontrare una persona speciale. I segni d'aria tengono duro, anche se stanchi. E i segni d'acqua cercano di essere positivi, anche se sono un po' giù di morale.

L'oroscopo di martedì 21 maggio per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, sei un po' stanco/a. Il lavoro si sta intensificando e hai paura di non essere al passo con i tempi. Prova a rilassarti un po', soprattutto quando esci dall'ufficio. Ritagliati del tempo con la tua dolce metà, la sua compagnia saprà rigenerarti.

Leone, sei un po' nervoso/a. Il lavoro e gli studi ti stacco occupando molto tempo. Sei agitato/a per una prova. Fai un grande respiro e tieni a freno la lingua, soprattutto con chi ti vuole bene. Loro non c'entrano nulla con il tuo umore altalenante.

Sagittario, mantieni i nervi saldi. Nelle relazioni ci sono alcuni attriti con il tuo partner e in famiglia. Prima di perdere le staffe, rifletti. Per non pensare ai problemi di cuore, ti concentri sul lavoro.

L'oroscopo di martedì 21 maggio per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro, il cielo è dalla tua parte. In amore, vuoi fare nuove conoscenze. Il tuo cuore non batte più da un po' e ti senti solo. Per allargare la tua cerchia di amicizie, prova a uscire. Potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro, stanno per arrivare nuovi incarichi.

Vergine, sei in perfetta forma. Sul lavoro, le tue capacità organizzative riescono a farti brillare e la tua felicità influenza l'amore. La persona del cuore è felice di averti al suo fianco.

Capricorno, le stelle ti portano fortuna. In amore, potresti fare un incontro che ti cambierà la giornata. Magari si tratta di una persona che stavi aspettando da un po'. Sul lavoro, i progetti vanno avanti.

L'oroscopo di martedì 21 maggio per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, sei un po' confuso/a. Al lavoro i colleghi ti danno del filo da torcere e non ne comprendi il motivo. Prova a parlare con loro e a diminuire gli attriti. L'ambiente ostile influenza il tuo umore e lo riversi sul partner. Sii cauto/a, la tua dolce metà non c'entra nulla con gli ostacoli lavorativi.

Bilancia, sei sereno/a. Sul lavoro stai portando avanti nuovi progetti che rendono felici i tuoi colleghi e i tuoi superiori. Questi traguardi rendono fiero il tuo partner.

Acquario, sei un po' stanco/a. Il lavoro risucchia tutte le tue energie e non riesci a ritagliare un po' di tempo da passare con la tua dolce metà. Prova a staccare la spina.

L'oroscopo di martedì 21 maggio per i segni d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro, inizi a vedere un po' di luce. Dopo alcune settimane di squilibri interiori, riesci a provare un po' di serenità. In amore non ci sono rivali e, forse, riesci a chiarire una situazione rimasta in sospeso con la persona che ti piace. Se credi che non ne vale la pena, prova a guardarti intorno. Potresti innamorarti di qualcuno di diverso dai tuoi standard. Sul lavoro ci sono cambiamenti in arrivo che ti porteranno grandi soddisfazioni.

Scorpione, sei un po' giù di corda. Sul lavoro ci sono alcune novità che ti fanno storcere il naso. Alcune decisioni dei tuoi colleghi, forse, non ti sono piaciute. Non portare il malumore a casa, il tuo partner potrebbe risentirne.

Pesci, sei determinato/a. Anche se ci sono un po' di problemi al lavoro, non ti scoraggi e provi a guardare positivo. In amore, se c'è una persona che ti piace, non tirarti indietro e raccogli il coraggio per dichiararti.