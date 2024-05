Oroscopo dell'estate di Paolo Fox, tutti i segni: le previsioni a “Da Noi a Ruota Libera” con Francesca Fialdini

Paolo Fox con l'oroscopo dell'estate e le previsioni dello zodiaco per tutti i segni. Grande attesa a “Da noi…a Ruota Libera”, uno dei programmi più apprezzati e seguiti del palinsesto domenicale di Rai 1. Francesca Fialdini piace moltissimo al pubblico italiano che, ogni domenica subito dopo Mara Venier, si appassiona alle interviste della giornalista ai suoi illustri ospiti. Anche quest'anno "Da noi... a Ruota Libera" si sta avvicinando al suo finale di stagione e anche questo fine settimana i telespettatori assisteranno a dei bei racconti di vita.

Gli ospiti

Fiorella Mannoia, una delle artiste italiane più amate, che presto debutterà con il suo nuovo progetto live, “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra” sarà tra i protagonisti della puntata di “Da noi…a Ruota Libera” in onda domenica 19 maggio alle 17.20 su Rai1.

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini anche Tiberio Timperi, giornalista e conduttore di tanti programmi di successo, è tutti i giorni su Rai2 alla guida de “I Fatti Vostri”. E poi Paolo Fox svelerà l’oroscopo dell’estate e quello che le stelle riserveranno ai vari segni zodiacali nei prossimi mesi. Infine, Federico Ielapi, giovane attore di talento che, a soli 13 anni, ha già collaborato con nomi molti importanti, lavorando tanto al e in tv, in serie come “Don Matteo”.

Francesca Fialdini e l'amore del pubblico

Francesca Fialdini è una conduttrice molto amata dal pubblico di Rai 1 che apprezza tanto il modo delicato che utilizza per porre le domande. Proprio per questo motivo, la giornalista riceve tantissimi complimenti anche sul proprio profilo Instagram che conta 227 mila follower.