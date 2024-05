Oroscopo estate 2024 Simon & The Stars: il Cancro si sblocca, i Gemelli rinascono e il Capricorno riordina. I top e i flop

Oroscopo dell'estate 2024 di Simon & The Stars, pseudonimo di Simone Morandi. L'astrologo ha svelato quali segni saliranno e quali scenderanno nella prossima stagione durante la trasmissione Citofonare Rai 2. Per tutti si prospettano grandi passi verso una direzione nuova e più serena, con la speranza che tutto ciò che ha rappresentato un ostacolo in questa prima metà dell'anno sia stato superato. Pesano i nuovi transiti in Gemelli (con Giove entrato nel segno dopo un lungo transito annuale in Toro) e da metà giugno in Cancro e poi ad agosto nel Leone.

Ariete

Per questo segno zodiacale sarà l'estate del movimento. Giove è tornato a favore dell'Ariete, permettendo soprattutto a chi cerca un lavoro di trovare un buon impiego, specialmente a giugno, e a chi deve rinnovare un contratto di raggiungere l'obiettivo senza intoppi: questa prima metà dell'anno, anche se è stata faticosa, vi permetterà di costruire molto. Per quanto riguarda l'amore, da giugno a luglio grandi progetti in coppia.

Toro

Quella del 2024 è un'estate che porterà soldi a questo segno: si fanno avanti tante possibilità per incrementare il proprio giro d'affari e le prospettive di guadagno, soprattutto se fate un lavoro legato al turismo aspettatevi incassi maggiori di quelli dell'anno scorso. Arriverà l'opportunità di agganciare un cliente importante.

Bellissimo il mese di agosto per le coppie, anche per quelle che hanno perso un po' di slancio. Il romanticismo tornerà a farsi sentire.

Gemelli

È l'estate della rinascita. Giove rappresenta fortuna e abbondanza e permetterà di dare il via a un nuovo inizio, che si tratti di lanciare un progetto o ricoprire un nuovo ruolo. Tantissime sono le novità in arrivo da qui alla fine di luglio. Settembre, poi, sarà un mese pieno d'amore: matrimoni, prime convivenze e bimbi in arrivo per le coppie consolidate.

Cancro

Per questo segno sarà la stagione dello sblocco: ci si libera da Marte, che negli ultimi mesi ha creato rallentamenti, tensioni e preoccupazioni. Il Cancro andrà in vacanza più sereno con prolungamenti di contratti lavorativi e nuovi incarichi in arrivo. E quando l'estate sarà tranquilla anche gli incontri amorosi saranno più spumeggianti.

Leone

Un'estate all'insegna della sperimentazione. Le possibilità di fare cose diverse dal solito saranno numerose e si ritroverà il piacere, dopo i primi cinque mesi del 2024 che sono stati caratterizzati quasi esclusivamente dal senso del dovere. È un Leone che ritorna a ruggire. Giugno sarà il mese più importante per le opportunità di lavoro, mentre luglio il mese più bello per l'amore e per chi vuole un bambino.

Vergine

Quella del 2024 sarà l'estate della maturità: Giove entra nella casa della carriera, quindi sale la posta in gioco sul lavoro. Molti saliranno di livello sul lavoro, potranno rivestire un ruolo più prestigioso o fare un concorso che darà accesso a più possibilità. Anche in amore si prevedono salti di qualità: tante sono le coppie che stanno comprando casa insieme. Bisognerà, quindi, gestire le pressioni. Ma nessuno è più capace della Vergine di tener testa alla tensione.

Bilancia

Un'estate all'insegna dell'espansione, in modo figurato e non: tanti viaggi e il desiderio di superare i confini. Come ad esempio superare la paura di volare e prendere la patente. Giugno sarà fantastico per le sue nuove prospettive di lavoro, luglio per l'amore. Ci sono stati alti e bassi nei mesi passati, ma ora si potranno rivivere momenti a due senza stress col proprio partner e riaccendere la passione.

Scorpione

Questa è l'estate della liberazione per lo Scorpione. Vi siete tolti una zavorra pesantissima. Giove, purtroppo, vi aveva costretto ad accettare fastidiosi compromessi, adesso però riceverete le risposte positive e le conferme per cui avete insistito tanto. Se una situazione vi ha stancato, poi, potrete mettere un punto e voltare pagina. Agosto sarà il mese più bello per le coppie e i single, i quali faranno nuovi incontri.

Sagittario

Sarà l'estate della riconquista dei propri spazi. Scoprirete la necessità di imporvi di più e riprendervi ciò che vi è stato portato via. Giugno si prospetta importante per confronti e discussioni, per dire apertamente cosa non va più bene. Lo stesso accade in amore: o tutto o niente, alcune coppie taglieranno il traguardo del matrimonio, altre si lasceranno.

Capricorno

Per il segno del Capricorno sarà un'estate di riordino. Arriva il momento di mettere a posto tanti aspetti della propria vita. Da settembre si vivrà uno scenario completamente nuovo e molto più positivo.

Acquario

Saranno mesi di leggerezza. Un'estate florida e serena senza fardelli. Il lavoro torna a girare in maniera veloce e le coppie ritroveranno il romanticismo che era un po' venuto meno. Ma bisogna cercare delle opportunità al di fuori del tran-tran quotidiano e lasciarsi alle spalle la prima metà dell'anno, che è stata davvero pesante.

Pesci

I mesi caldi del 2024 rappresenteranno un'estate di ristrutturazione: la casa e i luoghi a cui si è più affezionati. Sarà un periodo di risposte per chi cerca il posto, il ruolo e l'azienda giusta. Partono molte riflessioni che porteranno qualcuno a cambiare città e stile di vita. Bellissimo agosto per le coppie, che usciranno dall'estate molto più solide.