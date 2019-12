Oroscopo 2020 di Paolo Fox, le previsioni di tutti i segni su amore, lavoro e fortuna

Ultimo aggiornamento: 18:41

L'Oroscopo 2020 al tradizionale speciale de I Fatti Vostri questa mattina su Rai Due. Paolo Fox ha fatto le previsioni per l'anno nuovo per tutto lo Zodiaco e per ogni segno ha illustrato l'andamento di ogni mese. La consueta curva si è mossa lungo tre direttrici fondamentali che andavano a rappresentare l'Amore, il Lavoro e la Fortuna. La sua crescita nei grafici è di buon auspicio. Il 2020, come ha già ribadito nell'ultima puntata del 2019 di Domenica In, vedrà trionfare i segni di terra e i segni di fuoco. Piano piano, però, altri segni riusciranno a liberarsi dei pianeti in opposizione come Giove e Saturno.Si parte con tanta fatica, ma il nuovo transito di Venere da aprile porterà tanta energia. I mesi di aprile, maggio e giugno sono importanti per i contratti e i rinnovi. Giove e Saturno favorevoli da dicembre. Inizio agitato, ma metterete a posto tante cose.Il Toro è tra i segni favoriti e in amore avrà il via libera. Sul lavoro si ha voglia di cambiare e fare nuove esperienze.Questo è l'anno giusto per dare spazio ai sentimenti e consacrare un amore. Venere da aprile ad agosto sarà nel vostro segno zodiacale. Riuscirete a risolvere tutto se avete qualche problema.I primi mesi dell'anno sono ancora caratterizzati dall'opposizione di Giove e Saturno, ma in primavera ci saranno i veri cambiamenti. Nei mesi cruciali, da aprile a giugno, ci saranno contratti da rivedere, mentre i sentimenti sono un po' allo sbando all'inizio dell'anno. Grandi novità a dicembre quando Saturno non sarà più contro.Il 2020 è un anno che conferma quello che già avete fatto nel 2019. Bellissimo il transito di Venere in primavera. A fine anno, Saturno e Giove in opposizione porteranno a grandi tagli.Grande anno per la Vergine, ma bisogna sfruttare le possibilità e uscire di casa. Un anno importante anche per dare spazio a nuovi progetti. Anno buono per sposarsi o convivere e per nuove opportunità professionali.Qualche preoccupazione e qualche dubbio, soprattutto all'inizio dell'anno. Con Saturno dissonante la vera fatica è legata alla consapevolezza che avete delle grandi cose da portare avanti e che potete contare su poche persone. Successo dalla metà di dicembre.Soddisfazione generale per lo Scorpione. Si inizia molto bene perché proprio nel corso dei primi mesi ci saranno delle proposte molto importanti e interessanti in amore e sul lavoro. Qualche problemino, invece, per i mesi estivi, agosto e settembre, che saranno comunque di forza per i sentimenti.Quest'anno bel cielo anche per i guadagni e grandi risultati a fine anno con il transito di Saturno che proteggerà per altri due anni. Si può parlare dunque di un triennio di fortuna.Questo è l'anno del Capricorno. Non dovete lasciarvi scappare un'occasione soprattutto in primavera. In amore si può decidere di andare a convivere.Il 2020 parte con un po' di fatica, ma è bene regolarsi e non perdere del tutto i freni inibitori. Un anno in cui si asciugano le situazioni e in cui "Bisogna tagliare i rami secchi". Per l'Acquario si salvi chi può.Grande anno per i Pesci, che avranno favorevoli soprattutto i primi mesi. C'è una Venere un po' particolare tra aprile e giugno, un periodo un po' strano per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo una buona fine dell'anno.