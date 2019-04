Ornella si tuffa per salvare il cane: morta annegata nel canale a 61 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUNEO - Ha provato a salvare la vita al suo cane, ma è morta lei:, 61 anni, è stata ritrovata morta in una vasca per la raccolta dell’acqua, a Cuneo, ieri intorno alle 16. Secondo la ricostruzione dei fatti, scrive il quotidiano La Stampa, Ornella stava passeggiando col suo cane quando quest’ultimo sarebbe caduto in un canale che confluisce in una cisterna della Cuneo Energia.La donna, disperata per aver perso il suo cagnolino, si sarebbe lanciata in acqua per salvarlo: l’animale si è effettivamente salvato, ma lei, trascinata dalla corrente, non ce l’ha fatta. Ornella, pensionata, lascia marito e una figlia: «Una tragedia terribile, Ornella era molto conosciuta e stimata, cercheremo di aiutarli ad affrontare questo momento drammatico», ha detto Fabrizio Biolè, sindaco di Gaiola, paesino in cui la donna viveva fino a poco tempo fa prima di trasferirsi a Cuneo.