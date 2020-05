Poliziotto in bicicletta travolto e ucciso da un'auto: lascia moglie e due figli

ORISTANO - Era un ppoliziotto in servizio alla Questura di Oristano il ciclista travolto e ucciso questa mattina da un'auto lungo la strada provinciale 58, nel comune di Palmas Arborea. Si tratta di Giovanni Fois, aveva 58 anni ed era vice sovrintendente ai ruoli tecnici in Questura.

Lascia una moglie e due figli. La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita. I suoi colleghi della Polstrada di Oristano sono tuttora impegnati nei rilievi. La bici e l'auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con la provinciale 47, un luogo in cui già in passato si sono verificati incidenti mortali. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e dare l'allarme. Quando però sono arrivati i medici del 118 per Fois non c'erà più nulla da fare.

