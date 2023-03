Una storia che toglie il fiato. Organizza il suo funerale, annuncia il suicidio e lascia sul tavolo i soldi per pagare: salvato dai carabinieri

GROSSETO - Voleva togliersi la vita e ha cercato di organizzarsi anche il funerale da solo, ma l'agenzia di onoranze funebri ha capito e ha avvisato i carabinieri, che lo hanno salvato. Accade in Toscana a Roccastrada, in provincia di Grosseto, dove un anziano è andato a chiedere informazioni dettagliate sul suo funerale che - come ha spiegato - si sarebbe svolto due giorni dopo.

Organizza il suo funerale perché vuole uccidersi

L'impiegato delle onoranze funebri, preoccupato, è andato dai carabinieri della stazione di Grosseto per segnalare la cosa. Ha spiegato la richiesta dell'uomo, un anziano residente a Roccastrada. Gli uomini dell'Arma hanno contattato i colleghi del paese per acquisire maggiori informazioni quindi, individuato l'uomo, una pattuglia si è precipitata in una casa di campagna.