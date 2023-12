Orban assente (volontario) al voto sull'adesione dell'Ucraina alla Ue: «Pessima decisione». Ecco perché il risultato è valido

Il premier ungherese Viktor Orban non era presente nella sala del Consiglio Europeo quando è stata tenuta la votazione sull'allargamento. Lo precisano fonti europee.

Orban assente, voto valido

Orban, a quanto si apprende, ha notificato la sua assenza al presidente Charles Michel e non ha delegato nessun altro leader a rappresentarlo, né per dare un suo assenso né per un dissenso. Quindi Orban viene considerato come «non votante» e la decisione è considerata legalmente valida. Per questo «nessuno ha obiettato» al via libera.

Orban: «Pessima decisione»

«L'adesione dell'Ucraina all'Ue è una decisione sbagliata.