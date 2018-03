Ora legale, nella notte vanno spostate le lancette: tutte le info utili

Torna l': le giornate dureranno di più. Nella notte tra sabato e domenica 24 e 25 marzo, le lancette andranno spostate in avanti di un'ora, con le 2 che automaticamente diventeranno le 3: dormiremo dunque un'ora in meno, o ci divertiremo un'ora in meno, o lavoreremo un'ora in meno, a seconda dei punti di vista, potremo goderci il sole fino a tardo pomeriggio e l'estate si avvicina sempre di più.Leggi anche -----> Che tempo farà a Pasqua? Ecco le previsioni: Italia spezzata in due Quest'anno è stato il 20 marzo: ecco perché le giornate si allungano e sarà possibile un notevole risparmio energetico, ma non sono da escludere situazioni negative legate al cambiamento dell'ora, come stress e disturbi del sonno. I consigli degli esperti sono quelli di abituarsi alla nuova durata delle giornate andando a letto un po' prima nei giorni precedenti a domenica 25 marzo.