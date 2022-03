Ora legale dalla notte tra sabato e domenica, ecco i consigli degli esperti per superare il jet lag

Ora legale, nella notte tra sabato e domenica orologi avanti di un'ora per il ritorno dell'ora legale. Sarà un bel risparmio per i conti delle bollette ma siamo sicuri che per il corpo umano il passaggio all'ora legale non possa essere causa di problemi?

L'ora legale scatterà alle 2 nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo quando bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora avanti: le 2 diventeranno quindi le 3. Lo spostamento delle lancette inverso, cioè il ritorno dell'ora solare, con il passaggio dalle 3 alle 2, è invece fissato per la notte tra il 30 ottobre e il 31 ottobre.

APPROFONDIMENTI NUOVO ORARIO Torna l'ora legale, arriva la primavera: ecco quando dovremo...

Sono numerosi i dibattitti sorti intorno all'ora legale e al fatto che comunque lo spostamento dell'ora in avanti può incidere anche sull'organismo. A questo proposito gli esperti di Guidapsicologi.it ci spiegano se il cambio dell’ora è un fenomeno che ci riguarda davvero, oppure è solo suggestione, e ci lasciano alcuni consigli per sfruttare il cambio di orario a livello psicofisico ed emotivo (evitando l'esaurimento).

Ecco i consigli degli esperti per avere meno problemi con il passaggio all'ora legale.

Approfitta delle ore diurne. Puoi avere la possibilità di goderti un'ora dopo il lavoro all'aperto. Uscire quando ancora il sole è alto nel cielo fa tutto un altro effetto. È ora di andare in palestra. Con l'aumento delle ore di luce diurna, sarà più facile vincere la pigrizia e trovare la giusta energia per fare esercizio o semplicemente per fare una passeggiata Stai al sole. La vitamina D che riusciamo a sintetizzare attraverso la luce solare è importante nei neurotrasmettitori che influenzano l'umore. Per questo è consigliabile esporsi al sole primaverile Tempo per te. Un’ora in più di luce, da dedicare a ciò che vuoi. Fermati a pensare cosa ti fa stare bene e di cos’hai voglia e dedicati ad ascoltare le tue necessità e a soddisfare i tuoi desideri. Tempo per stare con i bambini. È il momento di essere un po' più flessibili rispetto a quando coricarsi, così da godersi del tempo di qualità con i più piccoli. Tempo per gli amici. Le giornate più lunghe, la luce e il sole, aumentano la nostra voglia di stare in compagnia. Soprattutto dopo due anni di limitazione: diamo spazio alla socialità. Gite fuori porta. Più ore di luce ci consentono di sfruttare la giornata in modo diverso. Possiamo prendere la macchina oppure un treno e andare a visitare i paesi vicini, oppure organizzare una gita in bicicletta con pic-nic. Fermati. Un’ora in più non deve trasformarsi in un’ora di stress in più. Impara a capire quando il tuo corpo e la tua mente ti mandano dei segnali che invitano a una pausa, e approfitta del fatto che le giornate sono più lunghe per fermarti un po’, senza sentirti in colpa. Risparmia. L’orario legale ci consente di abbassare i costi di luce e gas, il che non è un dettaglio, soprattutto vista la situazione attuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA