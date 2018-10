Operaio chiude la fabbrica si sente male e muore trovato da un collega

OPPEANO - Un operaio moldavo di 41 anni residente a Legnago è stato trovato morto questa mattina a Vallese di Oppeano (Verona). Il corpo è stato scoperto all'interno del capannone di un'azienda che realizza cartelloni pubblicitari e stradali. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era incaricato di chiudere la ditta ieri sera e probabilmente è stato vittima di un malore e non è stato in grado di chiedere soccorso. Il cadavere è stato trovato solo questa mattina da un collega alla riapertura dell'azienda. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina legale del Policlinico in attesa dell'autopsia disposta dal magistrato.

