Ophelia, Spagna e Portogallo devastati dai roghi: 38 morti tra questi anche un bebè

MADRID - Morti, migliaia di famiglie senza luce, danni e grandi disagi nei trasporti. L'uragano Ophelia si è abbattuto sull'Irlanda, facendo 3 vittime, e punta verso le coste di Galles e Scozia, mentre i suoi fortissimi venti hanno alimentato vasti incendi in Portogallo e causato un inferno con 35 morti. È il fenomeno atmosferico più devastante degli ultimi 50 anni sull'isola di smeraldo. Un sole rosso è spuntato in Inghilterra e Galles, a Londra il cielo ha assunto una sfumatura arancione. Anche oggi scuole chiuse, voli cancellati e invito a non uscire.

