Operato di ernia 3 volte in 15 giorni: resta invalido ​a 45 anni

Tre operazioni di ernia in 15 giorni, il rischio di morire per fortuna svanito in extremis ma un'invalidità che, purtroppo, resterà per tutta la vita. E' l'incredibile storia capitata ad un uomo di 45 anni.





Tutto è iniziato con una semplice ernia al disco curata all’ospedale di Belluno. Da lì tre operazioni in 15 giorni, tre ospedali passando per due province e diversi ricoveri. Alla fine è stato salvato in extremis quando ormai una peritonite gli aveva perforato l’intestino. È la drammatica storia di un 45enne della Castellana che oggi si ritrova invalido al 50%. L’uomo, un tempo forte e abituato a lavorare nei cantieri come escavatorista, oggi può svolgere solo semplici mansioni da impiegato, purché vi siano riposi frequenti, garantiti dalla legge 104. Una vita rovinata e danni che supererebbero i 500mila euro dei quali ora il 45enne chiede conto alle Usl di Belluno e della Marca trevigiana.

