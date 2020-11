Tragedia in fonderia, operaio di 49 anni muore schiacciato da una porta industriale

MARCON (VENEZIA) - Tragedia in una fonderia di Marcon oggi, 4 novembre 2020, intorno alle 12 alla Flag Srl. Un operaio di 49 anni, M.C., è morto schiacciato da una porta forno industriale. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente sul lavoro. La vittima, a quanto si apprende, era residente a Marghera.

All’arrivo sul posto delle squadre di soccorso dei pompieri, il medico del Suem non ha potuto far altro se non dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA