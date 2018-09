Operaio ucciso da esalazioni tossiche in azienda mentre fa disinfestazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Tragedia in azienda: un incidente sul lavoro alladiin via Zero Branco ha provocato la morte di un operaio. Per cause in corso di accertamento ha perso la vita un operaio di 53 anni esterno all'azienda, probabilmente a causa di esalazioni tossiche.L'uomo stava eseguendo lavori di disinfestazione nell'azienda del gruppo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso e lo Spisal. I medici del Suem hanno tentato di rianimare l'operaio, ma non c'è stato nulla da fare.E' la 14. vittima sul lavoro nella Marca. L’operaio deceduto, classe 1965, era dipendente di una ditta di disinfestazioni di Treviso e stava lavorando dentro una fossa di stivaggio quando è asfissiato verosimilmente per i gas sprigionati dalla disinfestazione.