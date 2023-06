Operaio muore sul lavoro in autostrada: una bombola è esplosa e lo ha ucciso sul colpo

TORINO - Ancora una tragedia sul posto di lavoro. Un operaio di 34 anni è morto in un cantiere a causa dell'esplosione di una bombola che stava scaricando. L'incidente mortale si è verificato in un'area a ridosso dell'autostrada Torino-Monte Bianco a Pavone Canavese, in provincia di Torino.

Tragica fatalità

Sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso ed i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza, mentre gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 dovranno appurare la dinamica di quanto accaduto e verificare che l'azienda in cui lavorava il 34enne avesse tutti i requisiti in regola.

L'operaio deceduto era il dipendente di un'azienda esterna a cui erano stati appaltati i lavori. Ignote al momento le cause che avrebbero portato all'esplosione della bombola nel cantiere.