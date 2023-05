«Ho lasciato il mio lavoro per giocare con un sex toys su OnlyFans: ora guadagno 23mila euro al mese con i video»

Un'ex dipendente che aveva un normalissimo stipendio da impiegata, ora guadagna 20mila sterline al mese (oltre 23mila euro) grazie ai suoi video sexy su Onlyfans. Tasha Goode, 27 anni, riempiva scaffali da B&M solo tre anni fa, oggi guadagna una marea di soldi derivanti dai video sexy usando una varietà di oggetti di scena, incluso un sex toys lungo due piedi.

Tasha ha deciso di unirsi a OnlyFans

Tasha ha deciso di unirsi a OnlyFans nell'agosto 2021 dopo un anno vissuta come mamma casalinga. Il conto in banca l'ha visto decollare dopo aver introdotto altri contenuti di nicchia - utilizzando giocattoli sessuali giganti e ora guadagna fino a £ 20.000 al mese - 7.000 in più rispetto a quanto ha guadagnato in un anno intero lavorando part-time nella vendita al dettaglio.

La mamma di tre figli ora dice che "non può immaginare di fare nient'altro". Tasha ha rivelato: «Ho iniziato la mia pagina solo con immagini di lingerie standard e video di sesso, ma volevo passare a qualcosa di meno banale.

Stavo scorrendo Google alla ricerca di cose che mi facessero esaltare e ho trovato i giochi sessuali. Il mio primo acquisto è stato un tentacolo da 30 pollici e la prima volta che l'ho usato ho guadagnato 2.000 sterline al giorno. Dopodiché, ne ho comprati un sacco - e ho anche un cono gelato da due piedi in arrivo». Tasha insiste che "c'è un sacco di lavoro" per realizzare contenuti. Ha aggiunto: «Quando le persone dicono che fai solo qualche foto, non è così. Devi modificare tutto per renderlo pronto per la pubblicazione online: è un lavoro costante. Per dare i suoi frutti, devi davvero dedicarti al 110%».

Il nuovo reddito mensile da record

Ora il suo reddito mensile è minimo di £ 7.000, ma spesso guadagna fino a £ 20.000. Prima di entrare in OnlyFans, era una mamma casalinga e guadagnava 13.000 sterline all'anno nel suo lavoro part-time al dettaglio. Dice ai suoi figli che "fa solo social media" e afferma che nessuna delle mamme della scuola ha mai fatto commenti sul lavoro che fa. Afferma di "amare" il lavoro, dopo non aver mai trovato un impiego che le piacesse prima di scoprire OnlyFans.