OnlyFans, prof (mamma di 4 figli) lascia la scuola e cambia vita: «In 3 anni ho guadagnato un milione»

Courtney Tillia è un'ex insegnante che ha lasciato la scuola per provare a vivere grazie ai guadagni ottenuti con OnlyFans. La donna, moglie e mamma di quattro figli, ha fatto sapere a TMZ di avere guadagnato 1 milione di dollari in poco più di tre anni.

​

I guadagni

Courtney Tillia ha tre account su OnlyFans, uno dei quali è dedicato alla vendita di merchandise. La maggior parte dei guadagni, tuttavia, deriva dal profilo su cui pubblica video e foto di nudo. Del milione che è riuscita a mettersi in tasca, 750 mila dollari li ha guadagnati con i contenuti espliciti. Il terzo account, invece, di base è gratuito ma contiene dei contenuti pay-per-view che le permettono di guadagnare altro denaro.

Tillia ha fatto sapere che per riuscire a mettere da parte 1 milione di dollari, avrebbe dovuto lavorare come insegnante per almeno altri venticinque anni. La donna, inoltre, ha chiarito che non la preoccupa affatto l'idea che i suoi figli possano giudicare male il suo lavoro. Al contrario, lei e suo marito hanno colto l'opportunità al balzo per insegnare ai loro bambini che bisogna coltivare una mentalità aperta e non criticare ciò che fanno gli altri per vivere.

Come è cambiata la sua vita

Courtney Tillia non rimpiange la sua carriera da insegnante: «Quando insegnavo avevamo pochi soldi. Attraverso OnlyFans siamo riusciti a fare cose meravigliose. È stata un'enorme fonte di guadagno. Abbiamo potuto viaggiare, comprare auto, trasferirci, ma anche aiutare la comunità. Quante possibilità ci sono che io torni a insegnare? Lo 0%».

La donna, negli ultimi anni, ha lasciato l'Arizona e si è trasferita a Los Angeles insieme al marito e ai quattro figli. La famiglia si è concessa delle lunghe e rilassanti vacanze in luoghi paradisiaci come le Hawaii. Courtney si è presa anche del tempo per se stessa ed è partita da sola per la Colombia e poi per la Giamaica. Come ha precisato, non dimentica di donare a chi vive in ristrettezze economiche. In particolare, si prodiga per i senzatetto.