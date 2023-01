«OnlyFans, non solo porno: vogliamo cambiare». Chi c'è dietro al sito da 200 milioni di utenti? Parla Amrapali Gan

Circa 200 milioni di utenti registrati, oltre 3 milioni di creatori di contenuti ed un miliardo di dollari di fatturato. Tra questi anche diversi marchigiani che hanno letteralmente cambiato vita: l'ex calciatore Giorgio Torelli e l'ex impiegata Arianna Orazi. Numeri da capogiro quelli di OnlyFans, il sito fondato nel 2016, che sta vivendo il suo periodo d'oro anche in Italia, principalmente con contenuti porno o soft-porn. Ma la Ceo dell'azienda, Amrapali Gan, ora intende voltare pagina e proporre novità sulla piattaforma che ha vissuto il boom economico nel 2020, proprio durante il lockdown globale.

Nuova identità

«Ci sono persone che cucinano e altre che cucinano nude. C'è chi mostra le proprie opere e chi il proprio corpo nudo. Va sottolineato che i contenuti sono diversi e vogliamo redere Onlyfans come nuovo social di riferimento in cui la libertà è al primo posto» ha sottolineato Amrapali, che sta lavorando alla nuova brand-identity da oltre un anno. «Le persone vogliono lavorare e noi diamo loro la possibilità, ma con alcuni cambiamenti vogliamo attrarre più utenti e non solo creatori», la strada percorsa dalla Ceo, che ha avuto una formazione di altissimo livello prima di arrivare a OnlyFans.

The @OnlyFans Creative Fund Comedy Edition Competition is live!



This is personally one of my favorite initiatives because we are able to support up-and-coming creators.



+Judges @TheMaeMartin @jamalimaddix @TheLondonHughes

+Talent Advisor @SofieHagen

+Host @Jackguinness https://t.co/zU5sFS32CX — Ami Gan (@AmrapaliGan) January 30, 2023

Chi è Amrapali

Amrapali Gan è nata a Mumbai, in India, nel 1985, ma ha frequentato le migliori scuole negli Stati Uniti. Ha studiato alla California State University di Los Angeles, si è laureata presso il Fashion Institute of Design & Merchandising, in seguito ha conseguito un master in Pubbliche Relazioni e Comunicazione e ottenuto una laurea alla Harvard Business School. Poi sono seguite diverse esperienze di lavoro in aziende importanti della moda, del food fino all'arrivo a OnlyFans come Chief Marketing and Communications Officer nel 2020, mentre l'anno seguente il 2021, è stata nominata Ceo al posto di Tim Stokely, che ha guidato l'azienda per i cinque anni precedenti e aveva nominato Gan per continuare la sua crescita.