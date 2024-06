Ondata di caldo in arrivo sull'Italia, temperature in aumento con picchi di 39 gradi. Ecco dove farà più caldo (e quanto durerà)

Alla fine è arrivata l'estate. Dopo il maltempo delle ultime settimane, nei prossimi giorni l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord, posizionandosi sull'Italia e aprendo una fase stabile e con temperature in aumento più marcato e proiettate verso valori sempre più estivi. Quella in arrivo sarà quindi la prima ondata di calore dell'anno, con picchi di 39 gradi al sud e nelle isole.

Le previsioni

Secondo le previsioni di 3BMeteo, nei prossimi giorni la pressione tornerà gradualmente a rinforzare sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Tuttavia fino a mercoledì lo Stivale rimarrà esposto ad una blanda circolazione di correnti occidentali, ancora in grado di accendere una certa instabilità diurna sulle zone di montagna, in particolare su quelle alpine. Altrove invece sarà la stabilità atmosferica a prevalere, con temperature che inizieranno ad aumentare un po' dappertutto, seppur senza eccessi. Da giovedì invece l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee verso nord, posizionandosi sull'Italia e aprendo una fase stabile e con temperature in aumento più marcato e proiettate verso valori sempre più estivi.

La prima ondata di calore dell'anno

Arriva da domani la prima ondata di calore dell'anno a causa dell'irruzione dell'anticiclone nordafricano.

Sono attesi i primi picchi oltre i 30 gradi anche al centro, mentre al Sud qualche nuvoletta impedirà la vera e propria impennata termica nordafricana. Al nord inizieremo ad assaporare l'estate. Ma già da giovedì un cielo in prevalenza sereno e una maggiore forza dell'anticiclone spingeranno il termometro verso l'alto: al nord sono previsti 33°C in Emilia, al centro 32°C a Terni e 30°C diffusi con tanta umidità, al Sud toccheremo già i 36°C, ovviamente all'ombra. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de "iLMeteo.it", il vero exploit del caldo arriverà nel weekend con i picchi più alti di Scipione: fino a 39-40°C all'ombra tra Sicilia, Sardegna e Calabria, 35-36°C anche nelle zone interne del Centro, e un'afa notevole in Pianura Padana con il termometro ben oltre i 32-33°C reali ma con valori percepiti molto più alti.

Torna l'afa

La particolarità di questa prima ondata di calore sarà l'afa: le condizioni risulteranno calde, ma anche molto umide a causa delle abbondanti piogge cadute nelle ultime settimane. Il primo sole estivo farà infatti "ribollire" i terreni saturi d'acqua e creerà un ambiente quasi tropicale.

Mercoledì 5 giugno

Secondo le previsioni di 3BMeteo, nella giornata di mercoledì al Nord il cielo sarà soleggiato al mattino, salvo addensamenti su Liguria e Friuli VG. Dal pomeriggio nubi in aumento anche sulle zone montuose con qualche piovasco su ovest Piemonte e Prealpi venete e friulane, in esaurimento in serata. Al Centro in gran parte soleggiato, ma nel pomeriggio variabilità lungo la dorsale appenninica con qualche rovescio o focolaio temporalesco sul settore laziale-abruzzese, in esaurimento in serata. Al Sud inizialmente nuvoloso su Sicilia e Calabria ionica con deboli piovaschi in esaurimento dal pomeriggio e con tendenza a schiarite. Altrove soleggiato, con qualche nube ad evoluzione diurna sull'Appennino, specie sul settore campano. In Sardegna tempo stabile e ben soleggiato. Temperature in lieve aumento, massime fino a 25/26°C al Nord, 26/28°C al Centro, 28/30°C al Sud o anche superiori sulle zone interne delle isole maggiori.

Giovedì 6 giugno

Giovedì tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull'Italia, ad eccezione di annuvolamenti in Liguria e variabilità pomeridiana in prossimità delle zone alpine con qualche breve rovescio sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Veneto, in esaurimento entro sera. Temperature in netto aumento, su valori estivi, massime fino a 27/29°C al Nord, 29/31°C al Centro, 31/33°C al Sud, localmente superiori sulle zone interne delle isole maggiori.

Venerdì 7 giugno

Venerdì ancora un po' di variabilità pomeridiana sulle zone alpine con locali brevi rovesci, altrove in prevalenza soleggiato e con temperature in ulteriore aumento, punte di 34/35°C su isole maggiori e Puglia.

Il weekend

Nel weekend, possibile graduale indebolimento dell'anticiclone sulle regioni settentrionali, con intensificazione di piogge e temporali soprattutto domenica sulle zone alpine e sull'alta Pianura Padana. Sul resto d'Italia in prevalenza soleggiato con temperature in ulteriore aumento.