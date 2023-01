Tira un pugno al cammello, l'animale reagisce e lo uccide: il video drammatico diventa virale

OMSK - Il video choc arriva dalla Russia, più precisamente da Omsk, in Siberia. Un uomo di 51 anni è stato ucciso da un cammello. La vittima, il guardiano di un villaggio vacanze per bambini, è morto dopo aver dato un pugno all'animale che, reagendo, lo ha morso e calpestato.

La tragedia

Le immagini della tragedia sono state riprese dalle telecamere della struttura ed è subito diventato virale sui social network. Dal breve filmato si vede che a scatenare la rabbia dell'animale è stato proprio l'uomo che ha sferrato un pugno sul muso del cammello. una volta sentitosi in pericolo, l'animale, ha reagito mordendo l'uomo e calpestandolo e per lui non c'è stato nulla da fare.

Deceduto

Il 51enne è stato subito trasportato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Non è stato possibile salvarlo a causa delle ferite riportate. «L'animale non ha apprezzato un tale trattamento», si legge nel rapporto locale citato dal Sun, secondo il quale, inoltre, il cammello prima di questo episodio non aveva mai manifestato segni di aggressività. Adesso le autorità locali sono a lavoro per verificare se il cammello fosse detenuto nella struttura turistica in modo legale.