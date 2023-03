Lite nell'azienda di famiglia: uccide il fratello a martellate, poi va dai carabinieri

NUORO - Una lite tra fratelli nell'azienda di famiglia è finita in tragedia nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro. Il minore tra i due, Giuseppe Pittalis, 55 anni, ha ucciso il fratello Giorgio, 61 anni, a martellate. Dopo l'omicidio, avvenuto al culmine di un'accesa discussione, l'uomo si è immediatamente costituito ai carabinieri del paese.

Il fatto di sangue è avvenuto nelle prime ore del mattino in località Sae Lussu, in aperta campagna. Il martello usato per l'omicidio è stato rinvenuto dai carabinieri che, giunti sul posto, stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Si attende l'arrivo del magistrato di turno e del medico legale.