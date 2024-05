Serena Mollicone, teste in aula: «Tuzi mi disse di averla vista in caserma. Adesso se mi devono ammazzare lo facessero»

«Santino mi disse che lui aveva visto Serena entrare in caserma e non l'aveva più vista uscire». Il colpo di scena è arrivato all'ultima udienza dibattimentale che c'è stata ieri mattina, davanti alla prima Corte d'Assise d'Appello di Roma, dov'è in corso nel processo per l'omicidio di Serena Mollicone, avvenuto nel 2001. E’ stato ascoltato Marco Malnato per riferire le confidenze del suo amico, il brigadiere Santino Tuzi, il carabiniere morto suicida nel 2008. L’uomo ha poi aggiunto che Tuzi gli raccontò queste cose tra «il 2007 ed il 2008. Eravamo in un bar, dove andavamo». Alla domanda sul motivo per cui non era stato così preciso in un precedente confronto Malnati, amico e compare di Tuzi ha risposto: «Avevo paura, ma adesso le figlie sono grandi. Prima non avevo parlato per paura, ma adesso se mi devono ammazzare lo facessero pure», ha detto.

IL RACCONTO

Ieri, al processo d’appello in cui sono imputati l'ex comandante della stazione carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e due carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, Malnati ha ricordato il giorno del ritrovamento del corpo senza vita dell'amico Santino, l'11 aprile 2008, nei pressi di una diga ad Arce. Quel giorno alle telecamere di una tv, Malnati gridò: «Gli hanno tappato la bocca» riferendosi a quello che era successo a Tuzi. Su invito del procuratore generale e dei legali, Malnati ha prima chiarito perché in passato, davanti agli inquirenti, avesse negato che l'amico gli avesse riferito qualcosa rispetto al caso di Serena e poi sottolineato più volte: «Non ho più fiducia nella giustizia ed anche se non posso dire di aver ricevuto minacce non mi fido più di nessuno». L'uomo in primo grado, davanti alla corte d'assise di Cassino nel 2022 aveva assunto tutt'altro atteggiamento. Alla richiesta di spiegare le sue esternazioni davanti alla troupe televisiva, si limitò a dire che forse “si era sbagliato” e che era il frutto di una “diceria di paese”. Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati altri tre testimoni (Luigi Germani, Danilo Tomaselli e Giuseppe D'Ammassa) che frequentavano il gruppo di amici di Serena Mollicone, tutti citati dall'accusa. «Nei giardini di Arce c'era un giro di piccolo spaccio di hashish e marijuana ma c'era anche chi faceva uso di cocaina» hanno raccontato i testi. Uno dei testimoni ha aggiunto che «Marco Mottola aveva confidenza con Serena, credo che in passato erano stati anche insieme».

IL CALENDARIO

Al termine dell'escussione degli ultimi quattro testimoni il presidente della prima sezione della corte d'assise d'appello ha dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, dando facoltà alle parti di depositare tutta la documentazione e le consulenze, fissando la requisitoria del procuratore generale per il giorno 10 giugno. Nella stessa data concluderanno anche le parti civili. Il 24 giugno toccherà alle difese. La sentenza è prevista per gli inizi di luglio, quando verrà fissata un'udienza per le repliche e la camera di consiglio.