Duplice omicidio a Paese. Guardia giurata uccide con una scarica di colpi di pistola alla schiena il fratello e la cognata Video

TREVISO - Duplice omicidio a Paese. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti in una casa di via Monsignor Breda, sede di una azienda agricola. Ad ucciderli intorno alle 13.20 Massimo Pestrin, del '72, che da qualche giorno aveva preso servizio come guardia giurata. L'uomo ha sparato al fratello 63enne Lino Pestrin e alla cognata Rosanna Trento di 58 anni. Poi ha chiamato la sala operativa della Questura di Treviso per raccontare quanto aveva appena fatto. Portato poi nella caserma dei carabinieri di Treviso ha confessato il delitto.

Delitto a Paese, cosa e' successo

I colpi di arma da fuoco si sono sentiti in tutto il quartiere intorno a via Monsignor Breda oggi, per questo, intorno all'una e mezza, le segnalazioni sono cominciate ad arrivare alle forze dell'ordine che si sono tempestivamente portate sul posto. La scena che i militari si sono trovati di fronte è stata tremenda: nella cucina di un'abitazione c'erano i cadaveri delle due vittime, colpiti più volte dai proiettili, soprattutto alla schiena.

Sono 10 i colpi sparati da Massimo, 6 dei quali sono andati a segno

L'omicida ha usato una pistola regolarmente detenuta. L'uomo, secondo i primi riscontri capace di intendere e volere, è stato fermato poco dopo, non sono ancora chiare le circostanze.

Il movente

Non ci sono ancora certezze su cosa abbia scatenato la furia di Massimo Pestrin, ma sembra che le liti familiari fossero frequenti e che i dissidi fossero noti. I due fratelli vivevano in abitazioni vicine, nella stessa proprietà agricola della località trevigiana.