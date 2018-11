Ballerina uccisa, 4 anni a ex fidanzato il pm ne aveva chiesti trenta

di Ferdinando Bocchetti

Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Alessandra Madonna, la 24enne di Melito travolta e uccisa dall'auto del suo ex fidanzato Giuseppe Varriale. Il gip Santoro del Tribunale di Napoli nord ha condannato il giovane a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il pm aveva formulato la richiesta di condanna a 30 anni di carcere per omicidio volontario.LEGGI ANCHE Investe e uccide una ragazza di 14 anni, patteggia un anno e mezzo con pena sospesa Una sentenza, con il rito abbreviato, definita «scandalosa» dalla famiglia Madonna. «L'hanno uccisa due volte», hanno tuonato in aula i familiare. La mamma di Alessandra, la signora Olimpia, ha minacciato il suicidio.