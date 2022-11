Ucciso da una freccia scagliata dal balcone: Javier era padre da un giorno ed era uscito per festeggiare

Era un giorno felice e ha trovato la morte. Era uscito per festeggiare la nascita del figlio l'uomo che ieri, 2 novembre, è morto trafitto da una freccia nel centro storico di Genova. Javier Alfredo Miranda Romero, 41 anni, originario del Perù ma da 20 anni in Italia era uscito con un amico per vedere la Champions League mentre la compagna aveva partorito la notte del 31 ottobre il piccolo Gustavo Giuseppe. Ma nel centro storico di Genova ha trovato l'ira insensata di Evaristo Scalco, operaio portuense di 63 anni, che, infastidito dal rumore, avrebbe in un primo momento inveito contro i due amici e poi imbracciato una balestra artigianale e centrato al petto con una freccia il 41enne. Javier è morto in ospedale, durante l'operazione per rimuovere la freccia che lo aveva trafitto.

L'omicidio con la balestra

Evaristo Scalco è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti in corso di verifica, il 63enne avrebbe avuto uno scatto d'ira perché "infastidito dal rumore" e avrebbe iniziato a inveire contro Javier e il suo amico che erano in strada bevendo una birra. Dopo alcune grida (avvertite anche dai vicini) Scalco è passato ai fatti: ha imbracciato una balestra artigianale - lui stesso ha detto ai carabinieri di essere appassionato di bricolage e di averla costruita da solo - e ha centrato con una freccia il petto di Javier. Secondo i testimoni, l'uomo sarebbe poi sceso in strada cercando di rimuovere la freccia dal petto della vittima, agonizzante a terra, e causando probabilmente anche danni maggiori. Javier è morto all'ospedale San Martino durante l'operazione. Sono in corso le indagini del pubblico ministero di turno Arianna Ciavattini che sentirà vicini di casa e testimoni per ricostruire l'esatta dinamica della morte di Javier.

Scalco: «Ho perso la testa, non volevo uccidere»

Scalco non ha precedenti penali, nel quartiere si era trasferito da circa un mese e i residenti affermano che era una persona tranquila.