Agguato in centro a Roma, ristoratore ucciso con un colpo di pistola alla testa. L'assassino si è costituito

Feroce esecuzione a Roma nel quartiere San Giovanni. Il proprietario del locale “L'osteria degli Artisti” in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. La vittima, Emanuele Costanza, 40 anni, si trovava a bordo della sua auto, quando un uomo si è avvicinato e ha fatto fuoco. Nella vettura è stata trovata una pistola ma non è chiaro se si tratti dell'arma del delitto. L'uomo si faceva chiamare Manuel Costa. L'omicidio è avvenuto attorno alle 20.

L'assassino si è costituito

Si esclude la rapina, perchè nella vettura sono stati ritrovati gli oggetti personali e il portafoglio della vittima. Sul posto la polizia, la sezione omicidi della squadra mobile e la scientifica.

Poco dopo l'omicidio, l'assassino si è costituito: si tratta di Fabio Giaccio, un napoletano 40enne. Da quanto emerge, la vittima sarebbe il cugino di Floriana Secondi ex del Grande Fratello.