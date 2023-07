Michelle Causo, i funerali a Roma. la bara bianca accolta da lacrime e applausi. Il vescovo: «Poteva accadere a chiunque». I fiori del fidanzato e le fedi: ti sposerò angelo

A sette giorni esatti dall'omicidio che ha scosso Roma e il quartiere di Primavalle, si celebrano i funerali di Michelle Causo, la 17enne picchiata e ferita con almeno sei coltellate al torace, alle spalle e all'addome e altrettante lesioni più superficiali procurate nel tentativo estremo di parare i colpi.

Porto San Giorgio, perseguita una commerciante con 50 messaggi al giorno: ora lo stalker 60enne non più uscire la sera

«Quello che è successo parla di un mondo guasto, che brucia la giovinezza, che insegue illusioni, che non conosce più quanto preziosa sia una vita. Può avvenire che si banalizzi la vita così da trascinare nella banalità anche il male, che noi abbiamo il dovere di distinguere ed estirpare. Il nostro dolore ora diventa una denuncia, ma deve tradursi anche in cambiamento. Eccolo il frutto, che questa morte non sia sprecata e che diventi il segno di una necessità, quella di cambiare insieme questo nostro mondo». Così il vescovo Baldo Reina al funerale. Il fidanzato la sposa simbolicamente con le fedi acquistate per l'occasione. «Te lo prometto - ha scritto sui social il ragazzo poco fa - sorriderò solo per te, andrò avanti solo per te, Angelo mio».

La bara bianca è stata accolta da applausi e lacrime prima di entrare nella chiesa di S.

Michelle Causo, i funerali a Roma

Un numero, quello delle coltellate, ancora impossibile da quantificare con esattezza, considerata la mancata deposizione ad oggi della relazione del medico legale. Il coetaneo che l'ha uccisa, forse per un debito di 1500 euro, ora è recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo. Nel punto in cui si è disfatto del corpo dell'amica, in via Stefano Borgia, lunedì i familiari e gli amici hanno lanciato in cielo lanterne ed esploso fuochi d'artificio. Tra loro anche il fidanzato Flavio che, al termine della fiaccolata, ieri sera ha accusato un malore.

FUORI DALLA CHIESA

I banchi della chiesa di santa Maria della Presentazione sono pieni fino all'ultima fila. Centinaia le persone presenti, molti rimangono in piedi davanti agli ingressi. All'entrata principale è posizionato il libro delle condoglianze. Molti amici e conoscenti della vittima sono anche fuori, non sono riusciti a entrare. Qualcuno ha un malore. Alcuni sono sulle scale, altri sono in piedi nel piazzale ad ascoltare la messa dagli altoparlanti posti all'esterno della parrocchia.

IL VESCOVO

«Oggi, davanti alla bara di Michelle ci sentiamo tutti sconfitti e affranti. Davanti alla morte di questa nostra sorella come prima cosa ci dobbiamo fermare; dobbiamo togliere i sandali delle nostre tante certezze e avere l'onesta di compiere un sano e sincero discernimento». Lo ha detto il vescovo Baldo Reina durante il funerale di Michelle Causo, la ragazza uccisa nel quartiere di Primavalle a Roma La morte di Michelle, ha avvertito il vicegerente della diocesi di Roma nella sua omelia, «ci pone delle domande come Chiesa e come Società Civile. Dove stiamo andando? Siamo coscienti o no che la nostra è una crisi di civiltà? Cosa stiamo offrendo ai nostri giovani? Ce la sentiamo ancora di dire che stiamo costruendo un futuro per loro, oppure siamo diventati tutti complici di progetti di morte?». «Sono domande forti. Lo so - ha osservato Reina -. Ma sono domande che, penso, tutti portiamo dentro e che ci invitano ad un attento esame di coscienza! Questa società nella quale tutti siamo immersi e di cui siamo parte integrante, non ha forse perso la bussola? Il degrado non è in un quartiere o in una periferia. Il degrado è nel cuore di ognuno di noi. Il degrado è nella cultura che respiriamo, nella mentalità che tutti contribuiamo a creare, nel deserto dell'anima, immolando sull'altare dell'egoismo umano vittime sacrificali». «La morte di Michelle ci deve mettere tutti quanti in discussione perché quello che è successo a lei poteva succedere a chiunque. Anzi. Per certi versi si è già consumato in ognuno di noi!», ha aggiunto mons. Reina. «E non possiamo immaginare che non possa venire niente di buono da questa morte - ha detto ancora -. Vediamo il vuoto, avvertiamo la mancanza, subiamo l'ingiustizia di questo male compiuto, siamo nel buio della terra che l'ha divorata. La terra, la nostra città, questo quartiere, l'angosciante dilemma delle cause, degli intrecci, dei disagi inascoltati, di agenzie educative andate in tilt tra la frenesia di una società che impone solo una corsa insensata. Ancora più dolore provoca la storia dei suoi ultimi momenti che vorticano nella nostra testa amplificando quella domanda che rivolgiamo al cielo, per tornare alla terra, tra noi: perché?».