Ucciso da una coltellata al torace davanti al gemello: minorenne fermato

UDINE - È stato sottoposto a fermo dalla Polizia e condotto in una apposita comunità, ildi origini albanesi che ieri pomeriggio a UdineLa vittima è stata colpita da un fendente al torace, sferrato con un normale coltello da cucina che l'aggressore avrebbe portato con sé. La Polizia ha ritrovato la lama a terra, caduta poco distante dal luogo dell'aggressione; il manico era stato gettato in un cestino. L'arma è stata posta sotto sequestro.Il minorenne, straniero non accompagnato, era da qualche tempo ospite in una struttura di accoglienza che si trova poco distante dal parco nel quartiere di San Domenico in cui si è verificata l'aggressione a seguito di uniniziata tra i due ragazzi nei giorni precedenti. Le ragioni del diverbio non sono ancora chiare. Le indagini sono ancora in corso da parte della Squadra Mobile di Udine.