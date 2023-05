Omicidio nel trevigiano, lite tra ragazzi dietro la chiesa finisce in tragedia: morto un 17enne

Accoltellamento a Varago, frazione di Maserada di Piave (Treviso), c'è un morto. Il fatto è accaduto oggi, 11 maggio, poco prima delle 18, dietro la chiesa, all'esterno di un'abitazione non lontana dall'Hotel Ristorante Dotto.

La lite tra giovani, morto un 17enne

La tragedia alla fine di una lite che si è scatenata per motivi ancora in fase d'indagine. La vittima è Aymen Adda Benameur, nato nel 2006, cittadino italiano originario del Marocco, studente all'istituto Besta di Treviso. Il ragazzo è morto per le ferite da taglio riportate.

Fermati tre giovani, se ne cercano altri

Sul posto immediato l'intervento dei sanitari del Suem e dei Carabinieri. Sono stati fermati tre giovani, due minorenni e un maggiorenne, portati in caserma dai militari per essere interrogati. Altre pattuglie sono impegnate in zona nella ricerca di altri ragazzi che potrebbero essere coinvolti nella tragedia.