Uccisa a 35 anni davanti alla figlia di 11 a Cisterna di Latina. Il marito in caserma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadi 35 anni, Elisa Ciotti, è stata trovatain una casa di via Palmarola, adi. A quanto risulta è stata uccisa. Sul posto di carabinieri e i sanitari del 118.La tragedia è avvenuta questa mattina nella zona residenziate del quartiere San Valentino, una sequenza di vellette a schiera con il giardino. Non si sa ancora nulla di quanto accaduto, se non con che una giovane donna è stata trovata all'interno della villetta senza vita. I vicini alle 9 hanno visto l'auto medica del 118 davanti alla casa e entrare alcuni parenti della signora. La donna deceduta è sposata, la coppia ha una figlia di 10 anni.Pochi minuti fa i carabinieri hanno disposto il sequestro dell'auto del marito, è arrivato di fronte al civico 16 il carroattrezzi per portare via il mezzo parcheggiato davanti alla casa della famiglia, si tratta di una Bmw station wagon nera.Sul posto anche il magistrato inquirente della Procura di Latina, il dottor Andrea D'Angeli, accompagnato all'interno della casa dal capitano dei carabinieri Pierluigi Mascolo del Reparto territoriale di Aprilia.Il marito della giovane vittima si trova in caserma dove i carabinieri lo stanno interrogando.Questa mattina verso le 4 i vicini hanno sentito grida provenire dall'abitazione, poi più nulla. Secondo quando dichiarato dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vitagliano, alle 7 il marito sarebbe uscito di casa per recarsi al lavoro, fa il camionista. Alle 08.30 la bambina, che probabilmente si era svegliata poco prima, ha chiamato allarmata un parente che ha allertato i soccorsi. La donna è stata uccisa con un colpo alla testa inferto con con un'arma o un arnese da taglio non ancora ritrovato.Il marito è al momento sotto interrogatorio al comando della stazione carabinieri di Cisterna, l'uomo era tornato a casa verso le 9,45. Rilievi sono in corso sul luogo del delitto.Il marito della donna, a quanto risulta, avrebbe ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori dell'Arma dei carabinieri. Da una prima ricostruzione dopo aver ucciso la donna sarebbe uscito per andare al lavoro per poi ripresentarsi davanti all'abitazione in via Palmarola intorno alle 9.45 quando è stato fermato dai carabinieri e accompagnato in caserma per essere interrogato.