Oksana Baulina, morta giornalista russa: colpita dalle bombe di Mosca mentre lavorava a Kiev

È morta Oksana Baulina, giornalista russa uccisa dai bombardamenti a Kiev. Stava lavorando in Ucraina per "The Insider", riprendendo la distruzione del quartiere Podolsk. Oksana, che in passato aveva collaborato con Navalny, era insieme a due persone, che «sono rimaste ferite, mentre un altro civile che si trovava vicino a lei è morto», riporta la stessa "The Insider".

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Polonia, 45 diplomatici russi cacciati: «Sono spie». E... IL CASO Bombe al fosforo, cosa sono, per quale motivo sono così... IL CASO Shoigu, il ministro russo sparito da 12 giorni per «problemi...

«Oksana ha lavorato presso la Fondazione anticorruzione. Dopo che l'organizzazione è stata inclusa nella lista degli estremisti, è stata costretta a lasciare la Russia. Come corrispondente, Oksana è andata in Ucraina, dove è riuscita a fare diversi reportage da Leopoli e Kiev. The Insider esprime le sue profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Oksana. Continueremo a coprire la guerra in Ucraina, compresi i crimini di guerra della Russia come il bombardamento indiscriminato di aree residenziali dove vengono uccisi civili e giornalisti», conclude il giornale.

Putin, l'arsenale di armi chimiche che spaventa Kiev: dal Novichok al Sarin, cosa scatena epidemie gravi

Maria Vorontsova, la figlia di Putin divorzia dal marito e abbandona il sogno di aprire una clinica per milionari

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA