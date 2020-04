Gli italiani bloccati a Disneyworld tornano a casa: la Farnesina sblocca volo da Orlando per l'Italia

Si profila un lieto fine per idopo aver perso il lavoro a: la Farnesina ha infatti organizzato per il 19 aprile, domenica prossima,per rimpatriare i ragazzi che si trovavano negli Usa per lavorare a Epcot, uno dei quattro parchi che fanno parte di Disneyworld.LEGGI ANCHE:I giovani erano rimasti bloccati in Florida dopo che - a causa dell'emergenza coronavirus - la Disney aveva dovuto chiudere il parco a tempo indeterminato, sospendendo o licenziando circa 43mila dipendenti, tra cui appunto gli italiani. La novità dell'ultima ora è stata confermata all'agenzia ANSA da fonti del ministero degli Esteri.