Diretta governo, Berlusconi: «Nel nostro programma aumento pensioni a mille euro». Di Maio: «Area di unità nazionale contro Conte e Salvini»

Il presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento, si vota il 25 settembre. «Non era possibile formare una nuova maggioranza - ha detto Mattarella dopo le dimissioni di Draghi -. Ma restano molti adempimenti da portare a compimento», in più occorre «attuare il Pnrr nei tempi concordati». Il governo, ha sottolineato il capo dello Stato, «ha gli strumenti per operare prima che si formi il nuovo esecutivo» e «non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando».

«Mi auguro che, pur nell'intensa e a volte acuta dialettica della campagna elettorale, vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo nell'interesse superiore dell'Italia». «Grazie a Mattarella, ha gestito la crisi con saggezza. Siamo orgogliosi per aver servito i cittadini. Ci sarà tempo per i saluti, ora al lavoro», ha detto Draghi ai ministri dopo aver fissato la data del voto.

Ore 13.20 - «Nel nostro programma c'è l'aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, c'è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c'è l'impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio Nazionale». Così il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al Tg5.

Ore 12.40 - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, questa mattina ha incontrato in videoconferenza i governatori del partito per fare un punto sulla situazione politica e parlare anche della campagna elettorale in cui saranno coinvolti anche i presidenti di Regione. «I governatori - fanno sapere dalla Lega - sono già al lavoro, anche per offrire spunti utili in vista dei dossier più interessanti per la campagna elettorale a cominciare dall'autonomia. Grande attenzione per economia, sburocratizzazione, infrastrutture, energia, sviluppo e tasse». Salvini ha assicurato la massima presenza sui territori al presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimo Fedriga, della Lombardia Attilio Fontana, della provincia di Trento Maurizio Fugatti, così come al sardo Christian Solinas, all'umbra Donatella Tesei e al veneto Luca Zaia. Il segretario ha anche ribadito che la colpa della crisi di governo è di pentastellati e dem parlando della «follia dei 5Stelle e le provocazioni del Pd che hanno fatto saltare il Draghi bis proposto dal centrodestra di governo». Ma nell'incontro c'è stato anche spazio per sottolineare la compattezza mantenuta dalla Lega a differenza di altri partiti.

Ore 11.45 - «Al di là dei nomi quello che si sta delineando è un'area di unità nazionale che si contrappone sicuramente a Conte e a Salvini, ma anche a una destra che ha scommesso per far cadere questo Governo». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando, con i giornalisti a margine di un incontro all'Interporto di Nola.

Ore 11.30 - «La crisi di governo è stata innescata da Conte e dal M5S ma mai avrei potuto immaginare che Forza Italia e Lega si mettessero sullo stesso livello del M5S nel determinare in una stagione così difficile per il Paese la caduta del governo Draghi. È stato un gesto di assoluta irresponsabilità da cui non ho potuto fare altro che prendere le distanze. Proprio per questa ragione dopo tanti anni di militanza ho deciso di lasciare Forza Italia». Lo ha detto la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini a Rtl 102,5.

Ore 11.10 - Il governo potrà «procedere soltanto a nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità nell'azione amministrativa». Lo si legge nella circolare, firmata dal premier Mario Draghi, in cui si stabiliscono i paletti dell'azione del governo in carica per gli affari correnti, ricordando come l'esecutivo sia «impegnato nel disbrigo degli affari correnti, nell'attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento e nell'adozione degli atti urgenti, ivi compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze». Per quanto riguarda le nomine «ogni nuova iniziativa in merito dovrà essere preventivamente sottoposta all'assenso del presidente del Consiglio al fine - si legge - di assicurare uniformità di comportamenti. Ciascun ministro dovrà curare che enti, aziende e società dipendenti, vigilati o direttamente controllati, si attengano agli anzidetti criteri, anche per quanto riguarda le procedure. Il ministro dell'Economia e delle finanze eserciterà i diritti dell'azionista nelle società partecipate, previo assenso del presidente del Consiglio. Resta salva l'autonomia di soggetti disciplinati da statuti o regole privatistiche che li sottraggono a direttive o a indirizzi di governo».