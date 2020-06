Bambino di 11 anni rompe una pianta del vicino con una pallonata: lascia un biglietto esemplare e 5 euro

Ci ferma un vicino e ci mostra (felice) questo biglietto, che ha trovato accanto a una sua pianta acciaccata. Lo ha lasciato un amico di nostro figlio (11 anni), con firma e banconota. Il mio prossimo corso di Etica Pubblica in Università non potrà che partire da qui. pic.twitter.com/A4KsmR34iI — Giovanni Grandi (@gvgrandi) June 17, 2020

Unacon il pallone da calcio e ladel vicino di casa che va in frantumi. Ma il bambino di 11, autore di quel calcio al pallone, non si è nascosto, bensì ha lasciato un biglietto di scuse da incorniciare e una banconota da 5 euro per rimediare a quel danno che ha sfortunatamente cagionato. La vicenda la racconta, docente di Filosofia a Padova , con un tweet: «Il mio prossimo corso di Etica Pubblica non potrà che partire da qui».Nel biglietto il piccolo ha scritto con mano temante: «Buongiorno, mi scusi per la. L'ho colpita accidentalmente con un pallone da calcio. Ecco cinque euro per il danno».Un bel gesto, un esempio positivo, di chi, a 11 anni, ha deciso di non sottrarsi alle sue responsabilità.