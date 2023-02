Titolare di una pizzera non trova personale, il cartello su una lavagna: «Offro lavoro e tanti schei (soldi)»

CONEGLIANO- La crisi che da tempo ormai ha investito il mondo del lavoro negli esercizi e nei ristoranti, costantemente alla ricerca di personale che non si trova, induce spesso i gestori a trovare soluzioni e idee per trovare giovani disposti a lavorare nei fine settimana. In via Collalto a Conegliano, il gestore di un ristorante, Stefano Durante, titolare da 22 anni della pizzeria Saporoso 13, ha pensato così a una soluzione creativa. Davanti all'entrata del locale a Conegliano ha piazzato da qualche settimana una lavagna con la scritta: «Offro lavoro e tanti schei (soldi, ndr.)».

«Succede continuamente - spiega Durante. Mettono dei paletti e vogliono lavorare quando e come dicono loro, magari niente fine settimana o con orari spezzati improponibili per la mia attività. Credo che sia l'effetto reddito di cittadinanza». Stefano gestisce la pizzeria ristorante assieme alla moglie e al figlio, regolarmente assunto, ma avrebbe bisogno di qualche forza lavoro in più.

Un problema che affligge molti esercizi pubblici e molte aziende in questi ultimi anni. Stefano Durante dice di averle provate tutte, ed è disposto a pagare bene chi si presenta per lavorare; ma vista la scarsa risposta ha pensato all'originale cartello che ha esposto sulla strada davanti al suo locale. Il gestore del Saporoso, lancia poi la sua proposta: «Se vogliamo che i giovani tornino a lavorare bisogna retribuire meglio sia gli stagisti che coloro che hanno esperienza. Non si può pretendere che un giovane decida di lavorare a tempo pieno e in regola per mille euro al mese.

La formula per superare questa crisi è secondo me una riforma radicale del sistema. Noi imprenditori siamo disposti a pagare quello che è giusto, ma sarebbe utile che lo Stato ci venisse incontro magari distribuendo ai lavoratori una parte dei contributi che siamo obbligati a versare». Durante fa un esempio: «Se io pago il lavoratore 1200 euro al mese, devo versare 1400 euro tra contributi TFR e tredicesima. Se lo Stato non trattenesse circa la metà di quelle cifre che paghiamo, ecco che la paga di chi lavora salirebbe a 1700, 2000 euro, e questa sarebbe una paga giusta».



Al caro vita e alle difficoltà molti giovani rispondono cercando fortuna all'estero, magari dove le tasse sul lavoro sono più basse, a favore di una maggiore concorrenzialità dei mercati. «Conosco amici di mio figlio che lavorano come manager a Londra con contratti di più vendi più prendi e se ne vanno senza nemmeno pensarci. Ribadisco che serve una riforma seria e radicale altrimenti chi non ha forza lavoro in famiglia sarà costretto a chiudere». Stefano si destreggia tra la sala ristorante, che ha circa ottanta posti a sedere, e la cucina. Con lui lavorano il figlio, la moglie e altre due persone. In tutto sono in 5, ma servirebbero almeno altre due camerieri di sala e una persona in cucina.

«Con il turismo che in proiezione dovrebbe fiorire nei prossimi anni vista la promozione delle colline di Conegliano Valdobbiadene a sito Unesco spiace vedere questa situazione. Vorrei veramente andare in qualche programma televisivo a spiegare cosa si potrebbe fare e a lanciare un appello per una riforma dei contratti che dovrebbe essere fatta al più presto e con criteri di retribuzione più alti o che perlomeno rientrino in quelli degli standard europei».