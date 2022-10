Le offerte di lavoro in provincia di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli

Cerco e offro lavoro nelle Marche. Ecco alcune possibilità selezionate in tutte le province:

In provincia di Pesaro e Urbino

Adecco Pesaro sta selezionando un perito chimico per la figura da colorista per un'azienda cliente.

L'azienda è leader mondiale per l'innovazione nelle vernici per legno e vetro (non richiesta esperienza, contratto a tempo determinato)

HOMEVENING ricerca per la provincia di PESARO/URBINO N.3 Responsabili di zona per l'organizzazione di eventi di sponsorizzazione in collaborazione con Associazioni sportive e di volontariato. NON SI TRATTA DI UN LAVORO DI VENDITA. La figura ricercata deve risiedere in provincia, dopo formazione teorica e pratica a cura dell'azienda, si occuperà di sviluppare e gestire la clientela aziendale su una parte della provincia di residenza richiesta nell'annuncio (Stipendio: 1.500 euro - 3.000 euro Netti/mese, previsto smartworking).

Verisure, Multinazionale leader in Italia ed in Europa, dal 1988 propone soluzioni di sicurezza a clienti privati e business. Ad oggi ci occupiamo della protezione di 200.000 clienti in Italia e oltre 4 milioni di clienti nel mondo. Per far fronte all'aumentata richiesta grazie ai forti investimenti marketing, come la presenza in TV sulle emittenti principali, ricerchiamo figure commerciali (agente alle vendite) da inserire nella nostra rete vendita presente quasi in tutta Italia (contratto non specificato, Stipendio: 2.100 euro - 6.000 euro Netti/mese)

Archimede SpA ricerca per nota azienda del settore metalmeccanico: ADDETTO/A AI TRATTAMENTI TERMICI A PESARO. Si richiede: gradita esperienza pregressa nel ruolo, disponibilità full-time dal lunedì al venerdì, preferibilmente in possesso di patente B e automunito, domicilio in zona Pesaro (contratto a tempo determinato).

Adecco Pesaro sta selezionando diverse figura come elettricisti e idraulici. La figura si occupa dell'installazione e delle manutenzione di impianti sia civili che industriali. Requisiti: conoscenza (anche base) di elettronica e di elettrotecnica per l'elettricista, conoscenza (anche base) di idraulica e termoidraulica per l'idraulico, conoscenza del disegno elettrico (elettricista) e tecnico (idraulico) e capacità di interpretazione degli schemi elettrici (elettricista) e tecnici (idraulico). Per figure giovani si valutano anche inserimenti di apprendistato. Data inizio prevista: 31/12/2022

Provincia di Ancona

InfoJobs Lab - Per importante e storica concessionaria, rappresentante di noti e prestigiosi marchi automobilistici, ricerchiamo 1 VENDITORE JUNIOR da inserire in organico presso la filiale di Osimo (AN). La figura ricercata NON proviene dal settore, ma ha una grande passione per il mondo dell'auto ed una grande predisposizione ed attitudine all'apprendimento ed alla formazione. Si richiedono diploma/laurea, ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, doti commerciali, buona presenza e voglia di crescere, lavorando per obiettivi (Tipo di contratto: stage / internship, giornata completa).

Umana - Per azienda leader nel settore della distribuzione in Italia e all'estero di macchine per le costruzioni e demolizioni, per l'industria, le infrastrutture e l'agricoltura, in zona Ancona (AN), cerchiamo n. 1 VENDITORE. La risorsa si occuperà in autonomia di procacciamento clienti, gestione appuntamenti, trattativa e vendita ed opererà in un territorio con portafoglio già attivo nella zona di Ancona e Pesaro Urbino. Richiesto diploma di maturità e 2 anni di esperienza (contratto a tempo indeterminato).

Humangest S.p.A., filiale di Pesaro ricerca per importante azienda cliente di FALCONARA operante nel settore OIL and GAS, un AIUTANTE ELETTRICISTA INDUSTRIALE (Anche neodiplomato). Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione (contratto a tempo determinato).

Provincia di Macerata

Hai esperienza nel mondo della contabilità? Stai valutando nuove opportunità presso realtà in espansione? Randstad Italia SPA, filiale di Civitanova Marche, ricerca per solida azienda un ADDETTO PAGHE. Luogo di lavoro: Macerata/ Cingoli. Si offre: Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo; Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì;

Randstad Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili qualificati e altamente specializzati. Per azienda cliente ricerchiamo un Responsabile di Magazzino.

Randstad Italia ha l’offerta di lavoro giusta per te: COOP ALLEANZA 3.0, azienda italiana tra i leader di mercato con 375 punti vendita in gestione diretta presenti in 9 regioni italiane e che rappresenta una delle più importanti insegne della Distribuzione Organizzata con oltre 400 negozi punti vendita in tutta Italia, ci ha incaricati di selezionare un BANCONISTA REPARTO GASTRONOMIA E SALUMERIA

Provincia di Fermo

Hai esperienza come Autista? Sei in possesso delle patenti CE + CQC merci e di Tessera Tachigrafica? Randstad Italia ha l’opportunità giusta per te. Per azienda leader del settore della logistica , stiamo cercando un AUTISTA CE + CQC per tratte locali giornaliere

Sei un fresatore? Hai già avuto esperienza su fresatrici, alesatrici o centri di lavoro cnc? Candidati, se il tuo profilo sarà in linea ti ricontatteremo il prima possibile! Randstad Italia Spa ricerca per azienda metalmeccanica cliente un FRESATORE CNC

Ti appassiona il settore vendite? Sei una persona empatica, comunicativa e, al contempo, orientata al raggiungimento di obiettivi commerciali? Ti piacerebbe gestire un team di collaboratori insieme ai quali far crescere il "tuo" negozio? Per azienda cliente, con sede a Fermo, selezioniamo uno/a Store Manager. Richiesto un anno di esperienza nel settore

Provincia di Ascoli

Randstad Italia Spa ricerca per azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di componenti per il settore industriale, un OPERATORE LAVORAZIONI MECCANICHE con un anno di esperienza. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento con contratto di somministrazione con possibilità di proroghe e retribuzione in linea con l'effettiva esperienza.

Sei un fresatore? Hai già avuto esperienza su fresatrici, alesatrici o centri di lavoro cnc? Candidati, se il tuo profilo sarà in linea ti ricontatteremo il prima possibile. Randstad Italia Spa ricerca per azienda metalmeccanica cliente un FRESATORE CNC. Requisiti: conoscenza di base del linguaggio ISO; ottima capacità di lettura del disegno meccanico; ottima conoscenza delle lavorazioni di fresatura e alesatura; esperienza come fresatore o alesatore su macchine utensili cnc di almeno 3 anni;

Randstad ricerca OPERATORI MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO. L'inserimento in azienda sarà successivo all'esito positivo del corso di formazione. Possono partecipare alla selezione i candidati inoccupati o disoccupati, in età lavorativa, in possesso di licenza media o diploma.