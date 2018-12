Nel profondo del Pacifico è stato scoperto un nuovo ecosistema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La natura non smette mai di regalare sorprese. L’Istituto oceanografico americano Schmidt ha documentato l’esistenza di un, ricco di. Questo nuovo ambiente sottomarino è stato generato dalla corrente idrotermale nota come Jaich Maa, che in messicano significa ‘metallo liquido’,LEGGI ANCHE Clima, l'allarme: «Ci restano solo 20 anni per salvare il pianeta»



L’ecosistema è popolato da specie molto diverse l’una dall’altra: da vermi di colore blu ad animali dall’aspetto simile a sacchetti vuoti, passando per microrganismi filamentosi e organismi trasparenti che ricordano meduse e anemoni. Questo nuovo habitat è caratterizzato da camini vulcanici che emettono getti di correnti calde in grado di raggiungere temperature fino a 290 gradi, creando le condizioni ideali per ospitare la vita.«Ovunque volgessimo lo sguardo del nostro rover sottomarino, vedevano forme di vita», hanno rivelano gli esperti.​Alla ricerca hanno partecipato biologi marini, geofisici, geochimici e naturalisti di nazionalità americana e messicana. Questo nuovo ecosistema ha stupito gli autori dello studio, che hanno riscontrato numerose caratteristiche geochimiche uniche. Hanno inoltre spiegato che «il 90% dei fondali oceanici deve ancora essere esplorato e potrebbe nascondere molti tesori».