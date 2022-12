Ocean Viking, 79 migranti (34 minori) in Emilia Romagna: 6 arriveranno a Rimini

Ufficiale: 79 dei 113 migranti (in maggioranza della Costa d'Avorio) sulla Ocean Viking saranno distribuiti nella regione Emilia Romagna sulla base del piano di riparto predisposto dalla Prefettura di Bologna. Nel dettaglio: 18 a Bologna, 6 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 12 a Modena, 8 a Parma, 5 a Piacenza, 7 a Ravenna, 10 a Reggio Emilia e 6 a Rimini.

Soluzioni temporanee

Sarà individuata una soluzione temporanea per l'accoglienza dei 34 minori non accompagnati, Caritas e Croce Rossa già all'opera per la fornitura di indumenti e pasti.