Nutella Biscuits da record: in tre mesi venduti 17milioni e mezzo di confezioni . Produzione in aumento del 30% e debutto sul mercato tedesco a partire dal mese di aprile. Si conferma una stagione record per i Nutella Biscuits, le frolle di casa Ferrero lanciate a novembre in Italia e divenute subito introvabili sugli scaffali dei supermercati italiani, tanto da aver mandato in sofferenza i punti vendita. Più di 17 milioni e mezzo di confezioni vendute, per un totale di oltre 52 milioni di euro (dati aggiornati al 26 gennaio 2020), dichiara a Il Sole 24 Ore Radiocor Angelo Massaro, general manager di Iri, società specializzata nella gestione di big data, che commenta: «Oggi, in termini di valore, i Nutella Biscuits valgono il 15% della intera categoria dei biscotti».

Per far fronte alle richieste del mercato, dal primo febbraio lo stabilimento di Balvano (Potenza) è passato a produrre a pieno regime. «Lavoriamo h24, sette giorni su sette», racconta Gerardo Nardiello, segretario regionale della Uila Basilicata. Sono state assunte circa 170 unità in più - di cui il 40% a tempo indeterminato - che hanno portato il numero di lavoratori oltre 500 unità e la produzione a 220 quintali a turno, con un incremento dei volumi del 30%.«Nonostante questo - prosegue Nardiello - la linea produttiva è già satura».

La linea hi-tech - interamente progettata dalla divisione ingegneria di Ferrero, con un investimento iniziale da 120 milioni di euro - è caratterizzata da sistemi di intelligenza artificiale integrati. Dall'azienda di Alba fanno sapere che si tratta di «due linee affiancate, con due forni differenti: una dedicata allo scrigno e una dedicata al coperchio, che si riuniscono con un sistema di accoppiamento sincronizzato al millimetro». Il mercato dei biscotti in Italia vale 1,2 miliardi. Tra i 70 e i 90 milioni il fatturato «atteso» da Ferrero nell'anno di lancio di Nutella Biscuits in Italia, con una previsione di vendita di più di 25 milioni di sacchetti venduti in dodici mesi. Stime che, stando ai dati degli ultimi giorni - sembrano destinate ad essere superate.

Ultimo aggiornamento: 18:28

