La chiama in ufficio e si fa trovare nudo: a processo imprenditore

VICENZA - Un imprenditore del bassanese, 74 anni, a breve sarà chiamato in tribunale per rispondere dell’ipotesi dinei confronti di una suadi circa 30 anni. A chiedere il rinvio a giudizio dell’imprenditore, come riporta il Giornale di Vicenza, sono stati i pubblici ministeri Paolo Fietta e Luigi Salvatori che hanno chiuso le indagini sulla denuncia presentata dalla. Il 74enne avrebbe allungato le mani sulla dipendente e in un’altra occasione avrebbe abusato di lei. In un terzo caso l’avrebbe convocata nel suo ufficio per attenderla. Episodi che hanno indotto la giovane donna a rivolgersi ai carabinieri,in un’altra sede produttiva per non restare a contatto con l’imprenditore chetutte le accuse ed èin tribunale.